Стерлинг: «Нам нужно прибавлять в атакующих действиях»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (1:0) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Это был тяжелый матч. В последние недели «Саутгемптон» играет очень хорошо. Сегодня мы должны были показать всю страсть и агрессию, думаю, что мы это сделали.

Уверенность – это одно из главных в футболе. «Саутгемптон» в данный момент очень уверен в себе.

Мы знаем, что нам нужно прибавлять в атакующих действиях. Мне и ещё нескольким игрокам необходимо стать лучше. Надеюсь, что мы исправимся в ближайшие недели.

Плотный график? Футболистам это нравится. Мы хотим играть чаще», - цитирует Стерлинга BBC.