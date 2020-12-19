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Стерлинг: «Нам нужно прибавлять в атакующих действиях»

19 Декабря 2020, 20:29,

Global Look Press

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (1:0) в четырнадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Это был тяжелый матч. В последние недели «Саутгемптон» играет очень хорошо. Сегодня мы должны были показать всю страсть и агрессию, думаю, что мы это сделали.

Уверенность – это одно из главных в футболе. «Саутгемптон» в данный момент очень уверен в себе.

Мы знаем, что нам нужно прибавлять в атакующих действиях. Мне и ещё нескольким игрокам необходимо стать лучше. Надеюсь, что мы исправимся в ближайшие недели.

Плотный график? Футболистам это нравится. Мы хотим играть чаще», - цитирует Стерлинга BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг
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