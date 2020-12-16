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Лэмпард: «Когда вы думаете, что играете хорошо, то сразу же проигрываете»

16 Декабря 2020, 00:18,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в тринадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Я очень разочарован. Мы должны были показать другую игру после счёта 1:0. Результативность – это то, что приносит вам победы. В последнее время мы играли очень хорошо, возможно, ребята думают, что мы и сейчас играем здорово. Когда вам в голову лезут такие мысли, то вы проигрываете. Это английская Премьер-лига. Здесь наказывают за ошибки», - цитирует Лэмпарда BBC.

Отметим, что к 66-й минуте подопечные Лэмпарда вели в счёте, а последний гол хозяева забили и вовсе в дополнительное время.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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