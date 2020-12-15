Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
5

«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»

15 Декабря 2020, 22:56,

Global Look Press

13-й тур Премьер-лиги начался с неожиданного результата в матче «Вулверхэмптон» - «Челси».

Протокол игры  
Вулверхэмптон 2:1 Челси
    50' Жиру Оливье (0:1)
(1:1) Поденсе Даниэл 66'    
(2:1) Нету Педру 90'    
Патрисиу Руй Боли Вийи Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон   90' Дендонкер Леандер   46' (Отасоуи Оуэн (   46') Невеш Рубен Марсал Фернандо Поденсе Даниэл   77'   90' (Витинью II (   90') Силва Фабио   61' (Траоре Адама (   61') Нету Педру
Запасные: Килман Макс Хувер Ки-Джана Аит-Нури Раян Радди Джон
Менди Эдуар Джеймс Рис II Зума Курт Силва Тьяго Чилвел Бенджамин Хаверц Кай   71' (Ковачич Матео (   71') Канте Н'Голо   85' Маунт Мэйсон   60' Вернер Тимо Жиру Оливье   71' (Абрахам Тэмми (   71') Пулишич Кристиан
Запасные: Рюдигер Антонио Гилмор Билли Аспиликуэта Сесар Жоржиньо II Аррисабалага Кепа
15 декабря. Стадион "Молинью".

Игра получилась более-менее равной и сложной для обеих команд. В первом тайме «синие» претендовали на пенальти, но его все же не было, а также Курт Зума зарядил в перекладину после подачи с углового. А вскоре после перерыва прострел Бена Чилуэлла стал голевым, на линии вратарской Оливье Жиру переправил мяч в цель. В середине тайма затяжной штурм ворот «Челси» принес плоды «волкам», и Даниэл Поденсе из пределов штрафной поразил ближний угол. Все могло измениться в концовке, когда арбитр поставил 11-метровый в ворота фаворита, но после просмотра повторов отменил его. На 90+6-й минуте «волки» вовсе вырвали победу (2:1). Результативный удар на счету Педру Нету.

«Челси» с 22 очками остается пятым, а ведь имел шансы выйти на первую строчку.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Вулверхэмптон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (10)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
redwhite1959
15 Декабря 2020, 23:14

Непонятно - почему "волки" перед этим матчем находились на 13-м месте? По сегодняшнему матчу командная игра отлажена во всех фазах, а трое - 7-й, 8-й и 10-й номера - вообще футболисты высокого европейского класса. В Испании есть такая команда "Бетис", которая с середняками и аутсайдерами играет в Ла Лиге через пень колоду, зато с грандами и командами из лидирующей группы - зачастую - показывает себя во всей красе и демонстрирует свой реальный уровень. Неужели и "Вулверхэмптон" в АПЛ к таким командам относится? По "Челси" два замечания - 1) как сказал комментатор Кудрявцев - до сегодняшней игры "Челси" не побеждал команды из первой десятки АПЛ - сегодня не смог победить команду и из второй десятки и - похоже - неслучайно, 2) Вернер и Хаверц, привыкшие в Германии к вертикальному быстрому футболу, в позиционном футболе теряются и совсем незаметны на поле.

0
Oleg-Chelsea
15 Декабря 2020, 23:08

идиоты, Абархама уберите сразу.

1
Bub
15 Декабря 2020, 23:12

его НЕЛЬЗЯ убрать.
Совсем. Англичанин, сами знаете кто и в сборной страны. По регламенту такие должны быть в составе. Видимо, лучше просто нет на рынке, к сожалению.

1
CELTIC FROST
16 Декабря 2020, 00:20

так хто он? неужели тот - представитель самых важных? )) ну тогда тут не то что убрать, а скоро на колено (или даже оба) будут перед этим редким дарованием не такие важные бухаться.

0
Oleg-Chelsea
16 Декабря 2020, 00:25

Этих представителей у нас и так полкоманды...

0
CELTIC FROST
16 Декабря 2020, 00:29

Да я бы из МЮ их скопом всех отправил в дальние края. Максимум, пару оставить - не больше. Иначе налицо бардак, хаос и максимальное рвение ... лишь к своим прическам и шмоткам в инстаграмме.

0
Bub
15 Декабря 2020, 23:08

Вполне закономерный результат.
Первый тайм бегали и играли, второй спали - получили.
При такой скамейке атаки нет, пасы-моталки 90 минут, а толку ноль, продолжают выезжать на Жиру и везении.
Бабрахамка... Без комментариев.

0
fireland
15 Декабря 2020, 23:02
Говорю же. С бэбрэхэмкой на игру смотреть не было смысла. Третью игру подряд, Челси импотентен в атаке. Особенно когда в нападении великий и ужасный бэбрэхэм. Очень не хочу критиковать Лэмпарда, но за полтора года, внятной игры он не поставил. Этакий второй Сульшер. И если первый сезон, можно было списать на отстутствие новичков, то вот второй ? Все игроки - хотелки Лэмпарда. А игры все так же нет. Пока вывозят на Канте, стандартах и индивидуалке. Но с командами, уровня Эвертона и Вулвза, которые играть умеют, это не всегда прокатит.
0
Bub
15 Декабря 2020, 23:11

Дело даже не в поставленной игре - по какой то неведомой причине некому завершать атаки. Ну вот некому и все тут. Надежды на угловые и головы Жиру и Зума.
Какой смысл во всех этих статистиках по точным пассам около штрафной соперника, если они ничем не завершаются? В чем смысл иметь толку вингеров и мотальщиков на поле, если в конечном счете нет результата?
Вторую игру подряд какая то каша на поле...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола