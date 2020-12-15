«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»

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15 Декабря 2020, 22:56,
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13-й тур Премьер-лиги начался с неожиданного результата в матче «Вулверхэмптон» - «Челси».
|Вулверхэмптон
|2:1
|Челси
|50' Жиру Оливье (0:1)
|(1:1) Поденсе Даниэл 66'
|(2:1) Нету Педру 90'
Игра получилась более-менее равной и сложной для обеих команд. В первом тайме «синие» претендовали на пенальти, но его все же не было, а также Курт Зума зарядил в перекладину после подачи с углового. А вскоре после перерыва прострел Бена Чилуэлла стал голевым, на линии вратарской Оливье Жиру переправил мяч в цель. В середине тайма затяжной штурм ворот «Челси» принес плоды «волкам», и Даниэл Поденсе из пределов штрафной поразил ближний угол. Все могло измениться в концовке, когда арбитр поставил 11-метровый в ворота фаворита, но после просмотра повторов отменил его. На 90+6-й минуте «волки» вовсе вырвали победу (2:1). Результативный удар на счету Педру Нету.
«Челси» с 22 очками остается пятым, а ведь имел шансы выйти на первую строчку.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Вулверхэмптон
Непонятно - почему "волки" перед этим матчем находились на 13-м месте? По сегодняшнему матчу командная игра отлажена во всех фазах, а трое - 7-й, 8-й и 10-й номера - вообще футболисты высокого европейского класса. В Испании есть такая команда "Бетис", которая с середняками и аутсайдерами играет в Ла Лиге через пень колоду, зато с грандами и командами из лидирующей группы - зачастую - показывает себя во всей красе и демонстрирует свой реальный уровень. Неужели и "Вулверхэмптон" в АПЛ к таким командам относится? По "Челси" два замечания - 1) как сказал комментатор Кудрявцев - до сегодняшней игры "Челси" не побеждал команды из первой десятки АПЛ - сегодня не смог победить команду и из второй десятки и - похоже - неслучайно, 2) Вернер и Хаверц, привыкшие в Германии к вертикальному быстрому футболу, в позиционном футболе теряются и совсем незаметны на поле.
идиоты, Абархама уберите сразу.
его НЕЛЬЗЯ убрать.
Совсем. Англичанин, сами знаете кто и в сборной страны. По регламенту такие должны быть в составе. Видимо, лучше просто нет на рынке, к сожалению.
так хто он? неужели тот - представитель самых важных? )) ну тогда тут не то что убрать, а скоро на колено (или даже оба) будут перед этим редким дарованием не такие важные бухаться.
Этих представителей у нас и так полкоманды...
Да я бы из МЮ их скопом всех отправил в дальние края. Максимум, пару оставить - не больше. Иначе налицо бардак, хаос и максимальное рвение ... лишь к своим прическам и шмоткам в инстаграмме.
Вполне закономерный результат.
Первый тайм бегали и играли, второй спали - получили.
При такой скамейке атаки нет, пасы-моталки 90 минут, а толку ноль, продолжают выезжать на Жиру и везении.
Бабрахамка... Без комментариев.
Дело даже не в поставленной игре - по какой то неведомой причине некому завершать атаки. Ну вот некому и все тут. Надежды на угловые и головы Жиру и Зума.
Какой смысл во всех этих статистиках по точным пассам около штрафной соперника, если они ничем не завершаются? В чем смысл иметь толку вингеров и мотальщиков на поле, если в конечном счете нет результата?
Вторую игру подряд какая то каша на поле...