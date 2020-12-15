«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»

13-й тур Премьер-лиги начался с неожиданного результата в матче «Вулверхэмптон» - «Челси».

Игра получилась более-менее равной и сложной для обеих команд. В первом тайме «синие» претендовали на пенальти, но его все же не было, а также Курт Зума зарядил в перекладину после подачи с углового. А вскоре после перерыва прострел Бена Чилуэлла стал голевым, на линии вратарской Оливье Жиру переправил мяч в цель. В середине тайма затяжной штурм ворот «Челси» принес плоды «волкам», и Даниэл Поденсе из пределов штрафной поразил ближний угол. Все могло измениться в концовке, когда арбитр поставил 11-метровый в ворота фаворита, но после просмотра повторов отменил его. На 90+6-й минуте «волки» вовсе вырвали победу (2:1). Результативный удар на счету Педру Нету.

«Челси» с 22 очками остается пятым, а ведь имел шансы выйти на первую строчку.