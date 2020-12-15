Канте: «Мы разочарованы»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в тринадцатом туре английской Премьер-лиги.

«Конечно, мы разочарованы. Первый тайм был не так хорош.

Во втором тайме мы вели и могли спокойно побеждать. Когда они сравняли счёт, то мы побежали вперёд большими силами и пропустили контратаку. Результат последних двух игр – это не то, чего мы хотим», - цитирует Канте BBC.

«Челси» набрал двадцать два очка и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ближайший матч «Челси» проведёт в понедельник, 21 декабря, соперником лондонского клуба станет «Вест Хэм».