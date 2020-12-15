Канте: «Мы разочарованы»

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15 Декабря 2020, 23:29,
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Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в тринадцатом туре английской Премьер-лиги.
«Конечно, мы разочарованы. Первый тайм был не так хорош.
Во втором тайме мы вели и могли спокойно побеждать. Когда они сравняли счёт, то мы побежали вперёд большими силами и пропустили контратаку. Результат последних двух игр – это не то, чего мы хотим», - цитирует Канте BBC.
«Челси» набрал двадцать два очка и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Ближайший матч «Челси» проведёт в понедельник, 21 декабря, соперником лондонского клуба станет «Вест Хэм».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Н'Голо Канте