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Хендерсон: «Разочарован началом матча, но доволен нашей реакцией»

13 Декабря 2020, 21:59,

Global Look Press

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча с «Фулхэмом» (1:1).

«Мы начали играть с тридцатой минуты, в Премьер-лиге нельзя так делать, иначе тебя накажут, что и случилось.

Здорово, что нам удалось правильно отреагировать. Мы доминировали и должны были забить больше одного гола. Я разочарован началом матча, но доволен нашей реакцией.

В перерыве Клопп сказал нам, что мы должны продолжать играть таким же образом, как и в конце первого тайма. Мы выложились на полную во втором тайме, но соперник делал всё, чтобы мы создавали как можно меньше моментов. Я чувствовал, что мы достаточно хороши, чтобы набрать три очка», - цитирует Хендерсона BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон
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Комментарии (1)
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snk6565
13 Декабря 2020, 22:18

Если бы не достаточно стремный пенальти, вы и одного не набрали бы...но что радует, теперь по потерянным очкам мы в 2х очках от лидеров...продолжайте в том же духе...и мы продолжим)))

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