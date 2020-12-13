Хендерсон: «Разочарован началом матча, но доволен нашей реакцией»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча с «Фулхэмом» (1:1).

«Мы начали играть с тридцатой минуты, в Премьер-лиге нельзя так делать, иначе тебя накажут, что и случилось.

Здорово, что нам удалось правильно отреагировать. Мы доминировали и должны были забить больше одного гола. Я разочарован началом матча, но доволен нашей реакцией.

В перерыве Клопп сказал нам, что мы должны продолжать играть таким же образом, как и в конце первого тайма. Мы выложились на полную во втором тайме, но соперник делал всё, чтобы мы создавали как можно меньше моментов. Я чувствовал, что мы достаточно хороши, чтобы набрать три очка», - цитирует Хендерсона BBC.