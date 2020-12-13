Матип получил травму

В рамках двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» на своём поле принимал «Ливерпуль» (1:1).

В перерыве в составе «Ливерпуля» произошла замена, вместо Жоэля Матипа на поле появился Такуми Минамино. Как сообщают английские СМИ, эта перестановка связана с травмой 29-летнего камерунца. Отмечается, что Матип почувствовал дискомфорт в области спины.

Таким образом, «Ливерпуль» рискует потерять еще одного центрального защитника. В лазарете уже находятся капитан команды Виргил ван Дейк и 23-летний англичанин Джо Гомес.

«Ливерпуль» после двенадцати туров занимает второе место в чемпионате Англии, имея в своём активе 25 очков.