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Матип получил травму

13 Декабря 2020, 21:26,

Global Look Press

В рамках двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» на своём поле принимал «Ливерпуль» (1:1).

В перерыве в составе «Ливерпуля» произошла замена, вместо Жоэля Матипа на поле появился Такуми Минамино. Как сообщают английские СМИ, эта перестановка связана с травмой 29-летнего камерунца. Отмечается, что Матип почувствовал дискомфорт в области спины.

Таким образом, «Ливерпуль» рискует потерять еще одного центрального защитника. В лазарете уже находятся капитан команды Виргил ван Дейк и 23-летний англичанин Джо Гомес.

«Ливерпуль» после двенадцати туров занимает второе место в чемпионате Англии, имея в своём активе 25 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Жоэль Матип
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