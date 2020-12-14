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Главный тренер «Фулхэма» Паркер – о ничьей с «Ливерпулем»: «Я разочарован»

14 Декабря 2020, 00:24,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал результат матча с «Ливерпулем» (1:1).

«Я немного разочарован, игроки тоже. Это показывает то, как хороши мы были сегодня.

Мы провели два разных тайма. В первой половине у нас было всё, что нужно – целеустремленность, энергия, желание, страсть. Мы показали качественный футбол и доставили «Ливерпулю» проблем.

Второй тайм сложился так, как все вокруг и ожидали. В целом я доволен. Мы показали сегодня, что умеем играть в футбол.

Мы заработали четыре очка в матчах с «Лестером», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», не думаю, что в это кто-то мог поверить», - цитирует Паркера BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Фулхэм, Скотт Паркер
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