Главный тренер «Фулхэма» Паркер – о ничьей с «Ливерпулем»: «Я разочарован»

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14 Декабря 2020, 00:24,
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Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал результат матча с «Ливерпулем» (1:1).
«Я немного разочарован, игроки тоже. Это показывает то, как хороши мы были сегодня.
Мы провели два разных тайма. В первой половине у нас было всё, что нужно – целеустремленность, энергия, желание, страсть. Мы показали качественный футбол и доставили «Ливерпулю» проблем.
Второй тайм сложился так, как все вокруг и ожидали. В целом я доволен. Мы показали сегодня, что умеем играть в футбол.
Мы заработали четыре очка в матчах с «Лестером», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», не думаю, что в это кто-то мог поверить», - цитирует Паркера BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Фулхэм, Скотт Паркер