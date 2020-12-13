Клопп: «Мы могли проиграть игру уже в первые 30 минут»

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13 Декабря 2020, 22:19,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча с «Фулхэмом» (1:1) в двенадцатом туре английской Премьер-лиги.
«В первые 30 минут мы играли просто плохо. Мы могли проиграть игру уже в тот период. Затем мы начали играть гораздо лучше. Второй тайм мы провели на высоком уровне и могли забить гораздо больше голов.
Провалы могут случаться, потому что в футбол играют люди. Вы могли видеть, что вчера были проблемы у всех команд, которые играли в Лиге чемпионов», - цитирует немецкого специалиста BBC.
После двенадцати туров «Ливерпуль» занимает второе место в английской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп