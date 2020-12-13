Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Фулхэм» едва не обыграл «Ливерпуль»

13 Декабря 2020, 21:25,

Global Look Press

Игра 12-го тура на выезде против «Фулхэма» получилась непростой для «Ливерпуля». В стартовом отрезке арбитр имел основания назначить пенальти в ворота чемпиона, а затем Бобби Рид открыл счет ударом из-за пределов штрафной. «Красные» по-настоящему включились после перерыва, Джордан Хендерсон оказался один на один с голкипером, но не переиграл его, а на 79-й минуте с 11-метров отличился Мохамед Салах, пробив с «точки» под рукой голкипера.

В итоге «Ливерпуль» потерял очки и продолжает лидировать вместе с «Тоттенхэмом».

Протокол игры  
Фулхэм 1:1 Ливерпуль
(1:0) Рид Бобби 25'    
    79' Салах Мохамед (1:1)
Ареола Альфонс Эйна Ола Андерсен Йоаким   20' Адарабиойо Олуватосин Рид Бобби Лемина Марио   48'   80' (Рид Харрисон (   80') Замбо-Ангисса Андре-Франк Робинсон Энтони Лофтус-Чик Рубен   75' (Камара Абубакар (   75') Кавалейру Иван Лукмен Адемола   75'   88' (Брайан Джо (   88')
Запасные: Родак Марек Рим Тим Кебано Нескенс Кэрни Том
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент   68' (Уильямс Неко (   68') Матип Жоэль   46' (Минамино Такуми (   46') Фабиньо Энрике Робертсон Эндрю Джонс Кёртис   31' Хендерсон Джордан Вейналдум Джорджиньо Салах Мохамед   84' (Ориги Дивок (   84') Фирмино Роберто Мане Садио
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс Филлипс Натаниэль Келлехер Каомхин Кейн Джек
13 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Фулхэм
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов
Самый быстрый долгий матч: Громчайший скандал в Лиге чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола