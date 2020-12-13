«Фулхэм» едва не обыграл «Ливерпуль»

Игра 12-го тура на выезде против «Фулхэма» получилась непростой для «Ливерпуля». В стартовом отрезке арбитр имел основания назначить пенальти в ворота чемпиона, а затем Бобби Рид открыл счет ударом из-за пределов штрафной. «Красные» по-настоящему включились после перерыва, Джордан Хендерсон оказался один на один с голкипером, но не переиграл его, а на 79-й минуте с 11-метров отличился Мохамед Салах, пробив с «точки» под рукой голкипера.

В итоге «Ливерпуль» потерял очки и продолжает лидировать вместе с «Тоттенхэмом».