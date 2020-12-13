«Фулхэм» едва не обыграл «Ливерпуль»

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13 Декабря 2020, 21:25,
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Игра 12-го тура на выезде против «Фулхэма» получилась непростой для «Ливерпуля». В стартовом отрезке арбитр имел основания назначить пенальти в ворота чемпиона, а затем Бобби Рид открыл счет ударом из-за пределов штрафной. «Красные» по-настоящему включились после перерыва, Джордан Хендерсон оказался один на один с голкипером, но не переиграл его, а на 79-й минуте с 11-метров отличился Мохамед Салах, пробив с «точки» под рукой голкипера.
В итоге «Ливерпуль» потерял очки и продолжает лидировать вместе с «Тоттенхэмом».
Протокол игры
|(1:0) Рид Бобби 25'
|79' Салах Мохамед (1:1)
Ареола Альфонс • Эйна Ола • Андерсен Йоаким • 20'Адарабиойо Олуватосин • Рид Бобби • Лемина Марио 48' 80' ( Рид Харрисон ( 80') • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Робинсон Энтони • Лофтус-Чик Рубен 75' ( Камара Абубакар ( 75') • Кавалейру Иван • Лукмен Адемола 75' 88' ( Брайан Джо ( 88')
Запасные: Родак Марек • Рим Тим • Кебано Нескенс • Кэрни Том
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент 68' ( Уильямс Неко ( 68') • Матип Жоэль 46' ( Минамино Такуми ( 46') • Фабиньо Энрике • Робертсон Эндрю • Джонс Кёртис • 31'Хендерсон Джордан • Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед 84' ( Ориги Дивок ( 84') • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс • Филлипс Натаниэль • Келлехер Каомхин • Кейн Джек
13 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Фулхэм