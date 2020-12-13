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​Лэмпард: «Когда люди говорят о чемпионстве «Челси», это смешно»

13 Декабря 2020, 10:27,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Эвертона» со счётом 0:1.

«Не самое лучшее выступление. Первые двадцать минут были для меня ключевыми. Я знал, что будут длинные забросы и борьба за подборы, ведь соперник нуждался в победе. Мы дважды попали в каркас, но для нашего уровня и того, что мы показывали недавно, этого недостаточно.

Сезон длинный, и когда люди говорят, что мы должны стать чемпионами из-за лучшего состава, это смешно. Посмотрите на команды, выигрывавшие титул в последние годы. У них есть вингеры и нападающие, забивающие по 30-40 голов, победители Лиги чемпионов. Мы ещё не прошли путь становления, но сделаем это», - цитирует Лэмпарда BBC.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
13 Декабря 2020, 10:58

"Сделаем это" - ой, Лэмп, смотри - обещал.

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