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«Эвертон» отстоял победу в сражении с «Челси»

13 Декабря 2020, 00:56,

УЕФА

Главная неожиданность матча 12-го тура чемпионата Англии - «заколдованные ворота» «Эвертона» в споре с «Челси».

Протокол игры  
Эвертон 1:0 Челси
(1:0) Сигурдссон Гильфи 22'    
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон Мина Йерри Кин Майкл Годфри Бен Дукуре Абдулай   80' Аллан Маркес Айуоби Алекс   86' (Дэйвис Том (   86') Сигурдссон Гильфи   83' (Гомеш Андре (   83') Ришарлисон   24'   90' (Кенни Джонджо (   90') Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Тосун Дженк Ольсен Робин Бернард Дуарте Гордон Энтони
Менди Эдуар Джеймс Рис II   59' Зума Курт Силва Тьяго   65' Чилвел Бенджамин Ковачич Матео   82' (Гилмор Билли (   82') Канте Н'Голо   45' Маунт Мэйсон Хаверц Кай   68' (Абрахам Тэмми (   68') Жиру Оливье Вернер Тимо
Запасные: Рюдигер Антонио Анджорин Фаустино Аспиликуэта Сесар Жоржиньо II Аррисабалага Кепа
12 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

После долгой раскачки «ириски» заработали пенальти, и Гильфи Сигурдссон его уверенно реализовал. В оставшееся время его одноклубники имели несколько шансов увеличить счет, а также еще один 11-метровый, который был отменен ВАРом из-за офсайда. А вот у «Челси» были и штанги после ударов Риса Джеймса и Мэйсона Маунта, а также моменты, когда, казалось, мячу просто некуда деваться. Но финальный свисток прозвучал при счете 1:0 в пользу нынешней команды Карло Анчелотти, которая подобралась к топ-четверке на расстояние в одно очко. «Синие» остаются на третьем месте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Эвертон
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