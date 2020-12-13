«Эвертон» отстоял победу в сражении с «Челси»

Главная неожиданность матча 12-го тура чемпионата Англии - «заколдованные ворота» «Эвертона» в споре с «Челси».

После долгой раскачки «ириски» заработали пенальти, и Гильфи Сигурдссон его уверенно реализовал. В оставшееся время его одноклубники имели несколько шансов увеличить счет, а также еще один 11-метровый, который был отменен ВАРом из-за офсайда. А вот у «Челси» были и штанги после ударов Риса Джеймса и Мэйсона Маунта, а также моменты, когда, казалось, мячу просто некуда деваться. Но финальный свисток прозвучал при счете 1:0 в пользу нынешней команды Карло Анчелотти, которая подобралась к топ-четверке на расстояние в одно очко. «Синие» остаются на третьем месте.