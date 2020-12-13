«Эвертон» отстоял победу в сражении с «Челси»

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13 Декабря 2020, 00:56,
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Главная неожиданность матча 12-го тура чемпионата Англии - «заколдованные ворота» «Эвертона» в споре с «Челси».
Протокол игры
|(1:0) Сигурдссон Гильфи 22'
Пикфорд Джордан • Холгейт Мэйсон • Мина Йерри • Кин Майкл • Годфри Бен • Дукуре Абдулай • 80'Аллан Маркес • Айуоби Алекс 86' ( Дэйвис Том ( 86') • Сигурдссон Гильфи 83' ( Гомеш Андре ( 83') • Ришарлисон 24' 90' ( Кенни Джонджо ( 90') • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Тосун Дженк • Ольсен Робин • Бернард Дуарте • Гордон Энтони
Менди Эдуар • Джеймс Рис II • 59'Зума Курт • Силва Тьяго • 65'Чилвел Бенджамин • Ковачич Матео 82' ( Гилмор Билли ( 82') • Канте Н'Голо • 45'Маунт Мэйсон • Хаверц Кай 68' ( Абрахам Тэмми ( 68') • Жиру Оливье • Вернер Тимо
Запасные: Рюдигер Антонио • Анджорин Фаустино • Аспиликуэта Сесар • Жоржиньо II • Аррисабалага Кепа
12 декабря. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
После долгой раскачки «ириски» заработали пенальти, и Гильфи Сигурдссон его уверенно реализовал. В оставшееся время его одноклубники имели несколько шансов увеличить счет, а также еще один 11-метровый, который был отменен ВАРом из-за офсайда. А вот у «Челси» были и штанги после ударов Риса Джеймса и Мэйсона Маунта, а также моменты, когда, казалось, мячу просто некуда деваться. Но финальный свисток прозвучал при счете 1:0 в пользу нынешней команды Карло Анчелотти, которая подобралась к топ-четверке на расстояние в одно очко. «Синие» остаются на третьем месте.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Эвертон