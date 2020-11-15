Стерлинг получил травму и не сыграет с Бельгией

Сегодня, 15 ноября, в рамках группового этапа Лиги наций сборная Англии на выезде сыграет против сборной Бельгии.

В заявке англичан на матч отсутствует вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Как сообщает пресс-служба сборной Англии, футболист получил травму.

Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

После четырёх туров сборная Англии занимает третье место с семью очками в группе Лиги наций, отставая от лидирующей Бельгии на два зачетных балла.

25-летний Стерлинг дебютировал за национальную команду в ноябре 2012 года, за это время он успел сыграть 58 матчей, в которых забил тринадцать голов.