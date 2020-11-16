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Хендерсон получил травму в сборной Англии

16 Ноября 2020, 08:34,

Depositphotos

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил травму в расположении сборной Англии. Хавбек выбыл из строя из-за повреждения, которое получил по ходу встречи группового этапа Лиги наций против Бельгии (0:2).

«Джордан почувствовал дискомфорт в перерыве и понял, что не сможет продолжить встречу», - прокомментировал травму игрока главный тренер сборной Англии Гарет Сатгейт. Его слова цитирует портал Goal.

Ранее травмы получили защитники Эндрю Робертсон и Джо Гомес. Кроме того, в лазарете мерсисайдцев находится голландец Виргил ван Дейк, выбывший до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джордан Хендерсон
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