Хендерсон получил травму в сборной Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил травму в расположении сборной Англии. Хавбек выбыл из строя из-за повреждения, которое получил по ходу встречи группового этапа Лиги наций против Бельгии (0:2).

«Джордан почувствовал дискомфорт в перерыве и понял, что не сможет продолжить встречу», - прокомментировал травму игрока главный тренер сборной Англии Гарет Сатгейт. Его слова цитирует портал Goal.

Ранее травмы получили защитники Эндрю Робертсон и Джо Гомес. Кроме того, в лазарете мерсисайдцев находится голландец Виргил ван Дейк, выбывший до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки.