Вратарь сборной Бельгии заразился коронавирусом

Вратарь сборной Бельгии Томас Камински, выступающий на клубном уровне за английский «Блэкберн», подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба команды в «Твиттере».

Во время последнего тестирования результат Камински дал положительный результат. Голкипер сразу же покинул расположение национальной команды и пропустит ближайшие игры в групповом раунде Лиги наций. Стоит отметить, что Томас пока не дебютировал за сборную.

В среду, 11-го ноября, бельгийцы проведут спарринг с командой Швейцарии. В рамках Лиги наций сборной Бельгии предстоят встречи с англичанами (15 ноября) и датчанами (18 ноября).