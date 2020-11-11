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Вратарь сборной Бельгии заразился коронавирусом

11 Ноября 2020, 08:52,

Global Look Press

Вратарь сборной Бельгии Томас Камински, выступающий на клубном уровне за английский «Блэкберн», подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба команды в «Твиттере».

Во время последнего тестирования результат Камински дал положительный результат. Голкипер сразу же покинул расположение национальной команды и пропустит ближайшие игры в групповом раунде Лиги наций. Стоит отметить, что Томас пока не дебютировал за сборную.

В среду, 11-го ноября, бельгийцы проведут спарринг с командой Швейцарии. В рамках Лиги наций сборной Бельгии предстоят встречи с англичанами (15 ноября) и датчанами (18 ноября).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Бельгии, Томас Камински
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