Бельгия разобралась с Англией, затратив минимум усилий

Повторён счёт матча за третье место на ЧМ-2018.

Воскресенье выдалось менее богатым на яркие афиши. Пожалуй, только встреча Бельгии и Англии заслуживала пристального внимания. Хотя бы потому что месяц назад «три льва» прервали мощную серию «красных дьяволов». Два года бельгийцы никому не проигрывали, одержав 13 побед и однажды вничью сыграв за это время, но с «Уэмбли» уехали ни с чем. Причём бельгийцы открыли счёт усилиями Ромелу Лукаку, однако Рэшфорд и Маунт принесли хозяевам волевую победу.

С тех пор сегодняшние соперники успели провести по два матча. «Красные дьяволы» оба раза выиграли по 2:1, одолев Исландию и Швейцарию. А нестабильная английская молодёжь Саутгейта дома проиграла важный матч датчанам, откатившись сразу на третье место в своей группе Лиги наций. Зато в четверг Санчо и компания оторвались на Ирландии, разгромив соседей в товарищеском матче. Вернулись в сборную Англии Фил Фоден и Джейдон Санчо (остались в запасе), а вот Гринвуда ожидаемо не вызвали.

«Красны дьяволы» начали очень мощно. Гол состоялся на исходе десятой минуты. Перехват Вертонгена, передача Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс с дуги штрафной площади точно пробил, рикошетом от ноги Мингса и штанги отправив сферу в сетку. Моментально могли отыграться англичане, но Ромелу Лукаку на «ленточке» остановил сферу после удара головой от «урагана». Тибо Куртуа тоже летел к мячу, посмотрел на ситуацию и позволил засейвить форварду.

The main problem with England at the moment #BELENG pic.twitter.com/vQLbqVoLds — Tezlaa (@ArchitectArteta) November 15, 2020

Англия свой шанс не использовала, в середине первого тайма получив ещё один гол в свои ворота. Райс опасно сыграл против Кевина де Брейне, привезя опасный стандарт. Дрис Мертенс разбежался, ловко обкрутил «стенку» и положил сферу в левый угол ворот – 2:0. Далее сборная Бельгии будто перестала играть. «Три льва» нажали посильнее, но реализация хромала катастрофически. Достаточно сказать, что дважды гости получили стандарт в метре от границы штрафной площади, но однажды Маунт пальнул выше, а Триппьер вообще вырубил своего - Мингса.

Бельгийцы вообще вперёд не рвались. Спокойно катали мяч на своей половине поля, сбивали темп и ждали завершения встречи, хотя играть оставалось ещё половину второго тайма. В таком убаюкивающем ключе команды и дождались финального свистка. Сборная Бельгии отомстила команде Англии за поражение месячной давности, укрепившись на вершине своей группы Лиги наций. Теперь «Три льва» догнать «красных дьяволов» не могут, только датчане робко претендуют на плей-офф Лиги наций.