Бельгия разобралась с Англией, затратив минимум усилий

Повторён счёт матча за третье место на ЧМ-2018.

Воскресенье выдалось менее богатым на яркие афиши. Пожалуй, только встреча Бельгии и Англии заслуживала пристального внимания. Хотя бы потому что месяц назад «три льва» прервали мощную серию «красных дьяволов». Два года бельгийцы никому не проигрывали, одержав 13 побед и однажды вничью сыграв за это время, но с «Уэмбли» уехали ни с чем. Причём бельгийцы открыли счёт усилиями Ромелу Лукаку, однако Рэшфорд и Маунт принесли хозяевам волевую победу.

С тех пор сегодняшние соперники успели провести по два матча. «Красные дьяволы» оба раза выиграли по 2:1, одолев Исландию и Швейцарию. А нестабильная английская молодёжь Саутгейта дома проиграла важный матч датчанам, откатившись сразу на третье место в своей группе Лиги наций. Зато в четверг Санчо и компания оторвались на Ирландии, разгромив соседей в товарищеском матче. Вернулись в сборную Англии Фил Фоден и Джейдон Санчо (остались в запасе), а вот Гринвуда ожидаемо не вызвали.

«Красны дьяволы» начали очень мощно. Гол состоялся на исходе десятой минуты. Перехват Вертонгена, передача Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс с дуги штрафной площади точно пробил, рикошетом от ноги Мингса и штанги отправив сферу в сетку. Моментально могли отыграться англичане, но Ромелу Лукаку на «ленточке» остановил сферу после удара головой от «урагана». Тибо Куртуа тоже летел к мячу, посмотрел на ситуацию и позволил засейвить форварду.

