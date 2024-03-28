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Мелбет-Первая лига

Черевченко согласен заменить Кононова в «Торпедо» слухи

28 Марта 2024 • 17:15 Комментировать

Российский тренер Игорь Черевченко в скором времени с большей вероятностью может стать главным тренером московского «Торпедо».

Как сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков, российский специалист согласился заменить на посту Олега Кононова.

«В беседе со спортивным блоком московского клуба Черевченко дал согласие на то, чтобы стать тренером, если будет принято решение об увольнении Олега Кононова», - пишет Панков.

Напомним, что при Кононове «Торпедо» неважно стартовало в весенней части Мелбет-Первой лиги, ни разу не победив в трёх матчах. Из-за этого «автозаводцы» упали в турнирной таблице аж на 12 место, отрыв от зоны вылета составляет всего четыре балла.

Отметим, если Кононова уволят, Черевченко потенциально может стать уже четвёртым тренером клуба за сезон – ранее до Кононова «Торпедо» тренировали Жозеп Клотет и Артём Горлов.

Черевченко признался, что хочет работать в России

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Олег Кононов Игорь Черевченко ещё теги
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