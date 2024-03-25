Черевченко признался, что хочет работать в России

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко ответил на вопрос о своём будущем.

Ранее появилась информация, что в услугах специалиста заинтересовано московское «Торпедо».

«Я открыт для предложений, конечно, вновь хотелось бы поработать в России. Как будет конкретное предложение — рассмотрим», — заявил Черевченко «РБ Спорту».

Тренер добавил, что пока никаких предложений у него нет, и с представителями «Торпедо» он не общался.

Последним местом работы 49-летнего Черевченко был таджикистанский «Истиклол», который он возглавил в январе 2023 года, а покинул в феврале текущего года.