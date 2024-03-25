Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черевченко признался, что хочет работать в России

25 Марта 2024 • 13:24 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко ответил на вопрос о своём будущем.

Ранее появилась информация, что в услугах специалиста заинтересовано московское «Торпедо».

«Я открыт для предложений, конечно, вновь хотелось бы поработать в России. Как будет конкретное предложение — рассмотрим», — заявил Черевченко «РБ Спорту».

Тренер добавил, что пока никаких предложений у него нет, и с представителями «Торпедо» он не общался.  

Последним местом работы 49-летнего Черевченко был таджикистанский «Истиклол», который он возглавил в январе 2023 года, а покинул в феврале текущего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игорь Черевченко
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками «Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию «Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале В «Реале» назвали единственное условие, при котором продадут Лунина «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» всухую переиграть дома «Виннипег» Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Канарейкин — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: «Есть вопросы по игрокам обороны и по вратарской позиции» Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Марта
14:40 · Россия. Премьер-лига
Дуду: «Мечтаю увидеть новый стадион ЦСКА»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Зорин — о Джикии: «Георгий — большой профессионал, держит всех в тонусе»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Дуду: Москва — один из самых красивых городов мира
14:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Гарсия ответил на вопрос о возможном уходе Клаудиньо и Мантуана из «Зенита» 1
14:19 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Думаю, «Спартак» следил за Гурбановым»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «У Мелёшина не будет никаких проблем в минском «Динамо»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: О форме ведущих футболистов «Спартака» говорит результат
14:04 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв советует «Спартаку» быстрее сменить главного тренера
13:58 · Россия. Премьер-лига
Зорин назвал Абаскаля харизматичным тренером
13:56 · Россия. Премьер-лига
Сенников выбрал между Дзюбой и Сулеймановым основного форварда «Локомотива»
13:55 · Россия. Премьер-лига
В РФС высказались насчёт переговоров с УЕФА о возвращении России
13:48 · Россия. Премьер-лига
В РФС оценили имиджевый ущерб от дел Промеса и Кокорина с Мамаевым
13:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Роши: «Виллиан пока не думает об уходе из ЦСКА»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Первак ответил, кто из игроков «Спартака» ему нравится
13:29 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Не думаю, что Зиньковский намного хуже Промеса»
Все новости
Рекомендуем