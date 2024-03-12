Игрок «Торпедо» Манелов: «Надо верить, что мы сможем выйти в РПЛ»

Нападающий «Торпедо» Ираклий Манелов выразил надежду на то, что его команда сможет выйти в РПЛ по итогам текущего сезона.

По мнению футболиста, если «автозаводцы» будут верить в себя, то смогут решить эту задачу.

«Всей командой надо верить в то, что мы сможем решить эту задачу. Если каждый будет верить, то мы сможем это выполнить. Неважно, с какого места, но эта задача решаема», — цитирует Манелова «Матч ТВ».

После 22 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. От четвёрки лидеров, попадание в которую даёт право участвовать в стыковых матчах, «автозаводцы» сейчас отстают на 10 баллов.