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Мелбет-Первая лига

Игрок «Торпедо» Манелов: «Надо верить, что мы сможем выйти в РПЛ»

12 Марта 2024 • 11:20 Комментировать
Торпедо Москва
...
Кубань
23.03 14:30

Нападающий «Торпедо» Ираклий Манелов выразил надежду на то, что его команда сможет выйти в РПЛ по итогам текущего сезона.

По мнению футболиста, если «автозаводцы» будут верить в себя, то смогут решить эту задачу.

«Всей командой надо верить в то, что мы сможем решить эту задачу. Если каждый будет верить, то мы сможем это выполнить. Неважно, с какого места, но эта задача решаема», — цитирует Манелова «Матч ТВ».

После 22 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. От четвёрки лидеров, попадание в которую даёт право участвовать в стыковых матчах, «автозаводцы» сейчас отстают на 10 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва ираклий манелов

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ТОРПЕДО МОСКВА КУБАНЬ
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