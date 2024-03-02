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Мелбет-Первая лига

Резвое начало второго тайма позволило «Шиннику» одолеть «Кубань»

02 Марта 2024 • 17:00 Комментировать
Кубань
0:2
Шинник
окончен

В первом весеннем туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Шинник». Первый тайм изобиловал желтыми карточками, но не голевыми ударами. А сразу после перерыва повела команда из Ярославля после удара Игоря Андреева с 11-метровой отметки. Шесть минут, и Василий Алейников удвоил перевес гостей.

В итоге «Шинник» прервал череду неудачных матчей и с 27 очками делит восьмое место. Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Кубань0:2Шинник
  49'Андреев Игорь (0:1)
  55'Алейников Василий (0:2)
Смирнов АлександрНестеренко ЮрийТемников Иван  48'Таказов СосланОсипов Евгений  31'Жилов Ислам 59' (Кенфак Оливье ( 59') Левин Гаррик 46' (Соколов Игорь ( 46') Рейхмен Богдан  23' 78' (Кертанов Константин ( 78') Шарипов Альберт 46' (Махатадзе Георгий ( 46') Мусаев Леон  68'Ежков Данила 68' (Грузнов Илья ( 68')
Запасные: Терновский ДмитрийБакалюк НикитаБезденежных ИгорьВеденеев МаксимСолоп Аркадий
Довбня АлександрВалиахметов ЭдуардШадринцев Дмитрий 85' (Низамутдинов Эльдар ( 85') Котин НикитаЗинков Вячеслав  45' 80' (Рубцов Илья ( 80') Саусь ВладиславМалахов Артём 75' (Семёнов Андрей Игоревич ( 75') Алейников ВасилийГолубев АртёмГогуа СедрикАндреев Игорь 80' (Поляков Максим ( 80')
Запасные: Вамбольт ДенисЕмельянов РоманЗагре Бен АзизКузнецов ПавелЯкушевич Глеб
02 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Кубань

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