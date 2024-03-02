Резвое начало второго тайма позволило «Шиннику» одолеть «Кубань»

В первом весеннем туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Шинник». Первый тайм изобиловал желтыми карточками, но не голевыми ударами. А сразу после перерыва повела команда из Ярославля после удара Игоря Андреева с 11-метровой отметки. Шесть минут, и Василий Алейников удвоил перевес гостей.
В итоге «Шинник» прервал череду неудачных матчей и с 27 очками делит восьмое место. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|49'Андреев Игорь (0:1)
|55'Алейников Василий (0:2)
Смирнов Александр•Нестеренко Юрий•Темников Иван• 48'Таказов Сослан•Осипов Евгений• 31'Жилов Ислам59' (Кенфак Оливье (59') •Левин Гаррик46' (Соколов Игорь (46') •Рейхмен Богдан 23'78' (Кертанов Константин (78') •Шарипов Альберт46' (Махатадзе Георгий (46') •Мусаев Леон• 68'Ежков Данила68' (Грузнов Илья (68')
Довбня Александр•Валиахметов Эдуард•Шадринцев Дмитрий85' (Низамутдинов Эльдар (85') •Котин Никита•Зинков Вячеслав 45'80' (Рубцов Илья (80') •Саусь Владислав•Малахов Артём75' (Семёнов Андрей Игоревич (75') •Алейников Василий•Голубев Артём•Гогуа Седрик•Андреев Игорь80' (Поляков Максим (80')
02 марта.
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