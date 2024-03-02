Резвое начало второго тайма позволило «Шиннику» одолеть «Кубань»

В первом весеннем туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Шинник». Первый тайм изобиловал желтыми карточками, но не голевыми ударами. А сразу после перерыва повела команда из Ярославля после удара Игоря Андреева с 11-метровой отметки. Шесть минут, и Василий Алейников удвоил перевес гостей.

В итоге «Шинник» прервал череду неудачных матчей и с 27 очками делит восьмое место. Соперник - третий с конца.