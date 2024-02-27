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Мелбет-Первая лига

Чуперка расторг контракт с «Кубанью» эксклюзив

27 Февраля 2024 • 14:11 Комментировать
Кубань
...
Шинник
02.03 15:00

Центральный полузащитник Валерий Чуперка покинул краснодарскую «Кубань».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 31-летний хавбек расторг трудовой договор с «Кубанью», за которую выступал с февраля прошлого года.

В текущем сезоне Чуперка принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Чуперки в 325 тысяч евро.

После 20 туров «Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, заработав 20 очков.

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