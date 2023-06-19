Самошников – самый дорогой игрок прошедшего сезона Первой лиги

Новичок столичного «Локомотива», защитник Илья Самошников признан авторитетным порталом Transfermarkt самым дорогим игроком прошедшего сезона Первой лиги. В нём молодой футболист, напомним, выступал за казанский «Рубин», который выиграл первенство.

Так, на конец сезона Самошников оценивался экспертами портала в 2,5 млн евро. На втором месте – его одноклубник, нападающий Джоэль Фамейе – 1,5 млн евро.

Замыкают четвёрку самых дорогостоящих футболистов Артур Галоян, перешедший на днях в «Балтику» из владикавказской «Алании» и форвард «Рубина» Виталий Лисакович. Стоимость обоих игроков оценивается в 1,3 млн евро.

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