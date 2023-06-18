​Смородская назвала трансфер Самошникова странным

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась о подписании клубом защитника Ильи Самошникова.

Напомним, что о переходе Самошникова «Локомотив» объявил в субботу. Московский клуб подписал 25-летнего защитника бесплатно как свободного агента. У футболиста ранее истёк срок контракта с «Рубином».

«Очень странный трансфер для «Локомотива». Я не знаю этого футболиста глубоко, чтобы однозначно критиковать. Очень мало записей игр из Первой лиги. Сложно говорить, но это не какой-то выдающийся переход. Плюс не вижу, что позиция крайнего защитника проблемная для «Локо», - сказала Смородская, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Локомотив» завершил на восьмой позиции.