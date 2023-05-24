Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отказался рассказывать о долгосрочных планах красноярского клуба. Функционер сослался на неопределённость спортивной составляющей.

«Давайте сезон закончится, тогда и пообщаемся», - сказал Евменов.

Напомним, недавно красноярцы получили лицензию РФС-1, которая позволяет команде принимать участие в стыковых матчах и играх Российской премьер-лиги. Вероятно, клуб примет участие в переходных играх - за два тура до конца первенства «Енисей» располагается на четвёртом месте Первой лиги.