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Первая лига

В «Енисее» отказались рассказывать о планах команды эксклюзив

24 Мая 2023 • 17:12 Комментировать
ФК Кубань
...
Енисей
27.05 17:00

Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отказался рассказывать о долгосрочных планах красноярского клуба. Функционер сослался на неопределённость спортивной составляющей.

«Давайте сезон закончится, тогда и пообщаемся», - сказал Евменов.

Напомним, недавно красноярцы получили лицензию РФС-1, которая позволяет команде принимать участие в стыковых матчах и играх Российской премьер-лиги. Вероятно, клуб примет участие в переходных играх - за два тура до конца первенства «Енисей» располагается на четвёртом месте Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Антон Евменов
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ФК КУБАНЬ ЕНИСЕЙ
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