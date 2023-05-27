«Енисей» гарантировал себе стыковые матчи, одолев «Кубань»

В 33-м туре Первой лиги «Кубань» и «Енисей» бились за важные очки для выживания и попадание в стыковые матчи соответственно. На пятой минуте гости едва не открыли счет даже без удара по воротам, мяч метался по штрафной соперника и попал в штангу. Но все же гол был, Никита Глушков в концовке вырвал для «Енисея» три очка и гарантировал ему четвертое место. На 90-й минуте результат был удвоен. Соперник в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|84'Глушков Никита Андреевич (0:1)
|90'Иванов Егор (0:2)
Нестеренко Юрий•Таказов Сослан•Стаменкович Милош•Сидоров Максим•Мосейчук Илья71' (Муталиев Аслан (71') •Махатадзе Георгий•Абдоков Нури• 25'Родин Даниил•Лобкарёв Владимир• 63'Лаук Максим55' (Архипов Артём (55') •Щёткин Алексей 51'71' (Безденежных Игорь (71')
Ставер Евгений• 88'Феррейра Херман• 75'Стежко Виталий•Марков Николай•Кичин Валерий 17'46' (Окладников Андрей (46') •Ланин Олег• 90'Раздорских Никита66' (Ушатов Кирилл (66') •Глушков Никита Андреевич•Иванов Егор89' (Самойлов Денис (89') • 90'Луташев Владислав46' (Бардыбахин Вячеслав (46') •Канаплин Александр 70'76' (Ивакин Ярослав (76')
27 мая.
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