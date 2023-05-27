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Первая лига

«Енисей» гарантировал себе стыковые матчи, одолев «Кубань»

27 Мая 2023 • 19:02 Комментировать
ФК Кубань
0:2
Енисей
окончен

В 33-м туре Первой лиги «Кубань» и «Енисей» бились за важные очки для выживания и попадание в стыковые матчи соответственно. На пятой минуте гости едва не открыли счет даже без удара по воротам, мяч метался по штрафной соперника и попал в штангу. Но все же гол был, Никита Глушков в концовке вырвал для «Енисея» три очка и гарантировал ему четвертое место. На 90-й минуте результат был удвоен. Соперник в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
ФК Кубань0:2Енисей
  84'Глушков Никита Андреевич (0:1)
  90'Иванов Егор (0:2)
Нестеренко ЮрийТаказов СосланСтаменкович МилошСидоров МаксимМосейчук Илья 71' (Муталиев Аслан ( 71') Махатадзе ГеоргийАбдоков Нури  25'Родин ДаниилЛобкарёв Владимир  63'Лаук Максим 55' (Архипов Артём ( 55') Щёткин Алексей  51' 71' (Безденежных Игорь ( 71')
Запасные: Позняк АлександрЕщенко СергейШерешков АндрейРыбин АлексейСмирнов Александр
Ставер Евгений  88'Феррейра Херман  75'Стежко ВиталийМарков НиколайКичин Валерий  17' 46' (Окладников Андрей ( 46') Ланин Олег  90'Раздорских Никита 66' (Ушатов Кирилл ( 66') Глушков Никита АндреевичИванов Егор 89' (Самойлов Денис ( 89'  90') Луташев Владислав 46' (Бардыбахин Вячеслав ( 46') Канаплин Александр  70' 76' (Ивакин Ярослав ( 76')
Запасные: Кахидзе АлександрЯрусов ДаниилРукас АндрюсКомков Михаил
27 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Енисей
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