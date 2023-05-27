«Енисей» гарантировал себе стыковые матчи, одолев «Кубань»

В 33-м туре Первой лиги «Кубань» и «Енисей» бились за важные очки для выживания и попадание в стыковые матчи соответственно. На пятой минуте гости едва не открыли счет даже без удара по воротам, мяч метался по штрафной соперника и попал в штангу. Но все же гол был, Никита Глушков в концовке вырвал для «Енисея» три очка и гарантировал ему четвертое место. На 90-й минуте результат был удвоен. Соперник в очке над зоной вылета.