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Первая лига

«СКА-Хабаровск» планирует подать апелляцию на решение РФС об отказе в лицензировании клуба эксклюзив

24 Мая 2023 • 16:20 Комментировать
Шинник
...
СКА-Хабаровск
27.05 17:00

Руководитель пресс-службы «СКА-Хабаровска» Роман Игнатик в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» раскрыл причину, почему клубу не выдали лицензию РФС-I.

«ФК «СКА-Хабаровск» не получил лицензию РФС-1 по причине нарушения архитектурной целостности домашнего стадиона имени Ленина. В частности, из-за не введённого в эксплуатацию навеса над Восточной трибуной. До понедельника клуб планирует подать апелляцию в РФС. В случае выхода «СКА-Хабаровска» в РПЛ, навес над Восточной трибуной будет демонтирован», — сказал Игнатик.

СКА обезопасил себя от вылета, команда из Хабаровска располагается на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 очко. В прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» провёл стыковые матчи против «Химок» за право выступать в Премьер-лиге. В первой игре «армейцы» победили подмосковный клуб со счётом 1:0, а в ответном матче проиграли 0:3.


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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ СКА-Хабаровск Первая лига Роман Игнатик
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