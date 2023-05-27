«Шинник» вырвал победу в матче со «СКА-Хабаровском»

В 33-м туре Первой лиги сошлись середняки «Шинник» и «СКА-Хабаровск». Несмотря на все старания соперников, за 82 минут игрового времени им так и не удалось распечатать чужие ворота. И все же взятие ворот было зафиксировано, это Артём Кулишев принес три очка хозяевам.

«Шинник» делит шестое место, соперник - 12-й.