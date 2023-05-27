«Шинник» вырвал победу в матче со «СКА-Хабаровском»

В 33-м туре Первой лиги сошлись середняки «Шинник» и «СКА-Хабаровск». Несмотря на все старания соперников, за 82 минут игрового времени им так и не удалось распечатать чужие ворота. И все же взятие ворот было зафиксировано, это Артём Кулишев принес три очка хозяевам.
«Шинник» делит шестое место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Кулишев Артём83'
Вамбольт Денис•Семёнов Андрей Игоревич•Покидышев Николай76' (Стешин Евгений (76') •Осипов Евгений• 49'Хитяев Андрей•Кулишев Артём•Емельянов Роман•Зинков Вячеслав•Самойлов Дмитрий86' (Семейкин Артём (86') •Соколов Игорь61' (Кузнецов Павел (61') •Леонтьев Игорь76' (Чуканов Андреа (76')
Имамов Ислам•Сосранов Рустам•Мусалов Магомед•Фомин Денис•Бавин Юрий88' (Алейников Василий (88') •Гелоян Ишхан 59'61' (Симонян Артём (61') •Петров Илья•Мирошниченко Никита•Жамалетдинов Тимур76' (Алиев Саид (76') •Александр Иванков•Помазан Евгений
27 мая.
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