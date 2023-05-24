Полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов стал лучшим игроком ярославского клуба в апреле. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщили в пресс-службе команды. Отметим, что самого яркого футболиста выбрали по результатам голосования болельщиков.

В минувшем месяце спортсмен провел четыре матча в Первой лиге, в которых отметился одним забитым мячом. Он поразил сетку ворот ульяновской «Волги» в 26-м туре Первой лиги.

Напомним, сейчас «черно-синие» занимают восьмое место в турнирной таблице второго по силе российского дивизиона. Команда успешно справляется со своими задачами. По ходу чемпионата генеральный директор клуба Сергей Кулаков неоднократно отмечал, что основная цель коллектива – закрепиться в Первой лиге.