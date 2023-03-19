«Балтика» упустила победу в матче с «Акроном»

«Балтика» с каждым туром всё больше отрывалась от конкурентов по Первой лиге, но сегодня чудесная победная серия калининградцев прервалась. В середине первого тайма поединка против «Акрона» Тамерлан Мусаев затолкал мяч в сетку ворот в борьбе с соперниками. Особо опасных моментов не было вплоть до 87-й минуты, когда Андерс Понсе реализовал пенальти сильным ударом - 1:1.

Отрыв «Балтики» от идущего на втором месте «Рубина» составляет четыре очка, «Акрон» - 13-й.