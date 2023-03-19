«Балтика» упустила победу в матче с «Акроном»

«Балтика» с каждым туром всё больше отрывалась от конкурентов по Первой лиге, но сегодня чудесная победная серия калининградцев прервалась. В середине первого тайма поединка против «Акрона» Тамерлан Мусаев затолкал мяч в сетку ворот в борьбе с соперниками. Особо опасных моментов не было вплоть до 87-й минуты, когда Андерс Понсе реализовал пенальти сильным ударом - 1:1.
Отрыв «Балтики» от идущего на втором месте «Рубина» составляет четыре очка, «Акрон» - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Мусаев Тамерлан29'
|87'Понсе Андрес (1:1)
Латышонок Евгений•Пуцко Александр•Радмановац Никола•Маляров Кирилл• 41'Казаев Ян•Осипов Александр•Фольмер Кирилл• 48'Кузьмин Максим•Лазарев Владислав•Мусаев Тамерлан•Гузина Гедеон
Волков Сергей•Зуев Илья•Ходжаниязов Джамалдин•Чудин Иван•Азаров Владимир•Палиенко Максим• 83'Полубояринов Данил•Макаров Сергей• 60'Песегов Евгений• 75'Апеков Руслан•Эльдарушев Абу-Саид
19 марта.
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