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Первая лига

«Балтика» упустила победу в матче с «Акроном»

19 Марта 2023 • 19:56 Комментировать
Балтика
1:1
Акрон
окончен

«Балтика» с каждым туром всё больше отрывалась от конкурентов по Первой лиге, но сегодня чудесная победная серия калининградцев прервалась. В середине первого тайма поединка против «Акрона» Тамерлан Мусаев затолкал мяч в сетку ворот в борьбе с соперниками. Особо опасных моментов не было вплоть до 87-й минуты, когда Андерс Понсе реализовал пенальти сильным ударом - 1:1.

Отрыв «Балтики» от идущего на втором месте «Рубина» составляет четыре очка, «Акрон» - 13-й.

Протокол игры  
Балтика1:1Акрон
(1:0) Мусаев Тамерлан29'  
  87'Понсе Андрес (1:1)
Латышонок ЕвгенийПуцко АлександрРадмановац НиколаМаляров Кирилл  41'Казаев ЯнОсипов АлександрФольмер Кирилл  48'Кузьмин МаксимЛазарев ВладиславМусаев ТамерланГузина Гедеон
Запасные: Тишкин МаксимБориско МаксимБорисенко ГригорийВалиахметов ЭдуардАванесян ТигранКлёнкин ДанилДудиев Аслан  85'Барков ДмитрийОстойич ИванПряхин СергейГогричиани ГочаКашчелан Младен
Волков СергейЗуев ИльяХоджаниязов ДжамалдинЧудин ИванАзаров ВладимирПалиенко Максим  83'Полубояринов ДанилМакаров Сергей  60'Песегов Евгений  75'Апеков РусланЭльдарушев Абу-Саид
Запасные: Матвеев МаксимСагуткин ДаниилКилин АнтонСалтыков НикитаРогач ИванМацукатов Алекс  90'Понсе АндресСасин ДмитрийСычёв ВиталийШакуро Павел
19 марта.

 

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Балтика Акрон
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