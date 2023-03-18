Волков: «Я надеюсь, что в следующем году «Акрон» сможет выйти в РПЛ»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков заявил, что в следующем сезоне тольяттинская команда намерена побороться за выход в РПЛ.

Напомним, что ранее «Акрон» одолел «Локомотив» (1:1, 7:6 — пен) в матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с московским «Динамо».

«Я верил, что со временем мы можем прийти к определённым высотам. В этом году «Акрону» тяжело будет залезть наверх, мы смазали начало сезона. На следующий год я надеюсь, что «Акрон» сможет выйти в РПЛ», — цитирует Волкова Metaratings.

После 22 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков.