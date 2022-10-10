​Орлов не считает, что Слуцкий заслуживает увольнения

Болельщики «Рубина» в последнее время не раз выступали за увольнение Леонида Слуцкого с должности главного тренера. Известный комментатор Геннадий Орлов не считает, что Слуцкий заслуживает отставки прямо сейчас.

«Это несерьёзно. Не нужно поддаваться эмоциям. У Слуцкого сейчас трудный период. «Рубин» сейчас идёт на шестом месте - по очкам совсем недалеко от лидеров. Всё у них впереди. Слуцкий ещё себя проявит», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

На текущую минуту от лидирующей в Первой лиге «Балтики» «Рубин» Леонида Слуцкого отстаёт на четыре зачётных балла.

Ближайший матч во втором по рангу футбольном дивизионе России «Рубин» проведёт 16 октября. Команда Леонида Слуцкого будет принимать «Краснодар-2».