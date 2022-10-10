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Бывшего нападающего «Рубина» приговорили к 1,5 годам тюрьмы

10 Октября 2022 • 14:59 Комментировать
Рубин
...
Краснодар-2
16.10 16:00

Суд приговорил бывшего нападающего «Мордовии» и «Рубина» Руслана Мухаметшина к 1,5 годам колонии общего режима, сообщает «Столица С».

Как установило следствие, Мухаметшин вместе с тремя своими подельниками в период с ноября 2017 по 2020 год незаконно проводили азартные игры в Саранске и Ковылкине. Всё это происходило в специально арендованных нежилых помещениях.

Напомним, Мухаметшин завершил профессиональную игровую карьеру летом 2019 года. Наибольшее количество матчей (229) нападающий провёл за «Мордовию». Кроме того, в период с 2013 по 2015 он защищал цвета казанского «Рубина», в составе которого отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в 14 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Мордовия Руслан Мухаметшин
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