Беленов оценил турнирное положение «Рубина» в Первой лиге

Страж ворот казанского «Рубина» Александр Беленов пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против второй команды «Краснодара» в рамках 14-го тура Первой лиги.

«Когда команда выигрывает, эмоциональный фон лучше. Приятно побеждать. Мы не на том месте, где должны быть и куда стремимся. Надеюсь, наша серия продлится», - приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

Напомним, что в предыдущем туре подопечные Леонида Слуцкого на выезде переиграли «СКА-Хабаровск».

В настоящий момент казанская команда занимает пятое место в турнирной таблице. «Рубин» отстает от лидирующей «Алании» на шесть баллов.