Билялетдинов: «Рубин» должен выйти в РПЛ, имея такой запас прочности и Алана Дзагоева»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал выступление казанской команды в нынешнем розыгрыше Первой лиги.

Напомним, после 13 туров «Рубин» набрал 22 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Алании» составляет шесть очков.

По мнению специалиста, казанцы должны вернуться в РПЛ по итогам текущего сезона, так как запас базовых футбольных навыков у игроков этой команды выше, чем у соперников.

«Казанцы должны выйти в РПЛ, имея такой запас прочности. И Алана Дзагоева», — приводит слова Билялетдинова «БО Спорт».

Свой следующий матч подопечные Леонида Слуцкого проведут 16 октября против «Краснодара-2». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.