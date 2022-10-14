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Первая лига

Билялетдинов: «Рубин» должен выйти в РПЛ, имея такой запас прочности и Алана Дзагоева»

14 Октября 2022 • 09:45 Комментировать
Рубин
...
Краснодар-2
16.10 16:00

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал выступление казанской команды в нынешнем розыгрыше Первой лиги.

Напомним, после 13 туров «Рубин» набрал 22 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующей «Алании» составляет шесть очков.  

По мнению специалиста, казанцы должны вернуться в РПЛ по итогам текущего сезона, так как запас базовых футбольных навыков у игроков этой команды выше, чем у соперников.

«Казанцы должны выйти в РПЛ, имея такой запас прочности. И Алана Дзагоева», — приводит слова Билялетдинова «БО Спорт».

Свой следующий матч подопечные Леонида Слуцкого проведут 16 октября против «Краснодара-2». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алан Дзагоев Ринат Билялетдинов
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