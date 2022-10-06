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Первая лига

Футболист «Балтики» может получить до двух лет тюрьмы

06 Октября 2022 • 17:29 Комментировать

Гоча Гогричиани был отстранён от тренировок «Балтики» до завершения разбирательства. Бывшая девушка нападающего обвиняет его в избиении.

В настоящий момент дело Гогричиани разбирает не только «Балтика», но и правоохранительные органы. Если вина футболиста в избиении девушки будет доказана, то Гогричиани может получить до двух лет тюрьмы. Об этом sport24 рассказал Александр Добровинский – известный адвокат.

Ранее сообщалось, что «Балтика» просила бывшую девушку Гочи Гогричиани не давать комментариев о своём избиении.

«Балтика» на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Гоча Гогричиани
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