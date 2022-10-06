​«Балтика» отстранила от тренировок футболиста после появления информации об избиении девушки

Форвард Гоча Гогричиани был отстранён от тренировочного процесса в «Балтике». Клуб из Калининграда принял такое решение после информации о том, что футболист избил свою бывшую девушку. Пока проводится служебная проверка, Гогричиани не будет заниматься с командой.

22-летний Гоча Гогричиани выступает за «Балтику» с лета после трансфера из ЦСКА.

«Балтика» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Калининградцы уступают лидирующей «Алании» только по дополнительным показателям – команды набрали по 25 очков.

Ближайший матч Первой лиги «Балтика» проведёт 9 октября – против «Нефтехимика».