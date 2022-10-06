​«Балтика» просила бывшую девушку Гогричиани не рассказывать об избиении

В четверг «Балтика» сообщила об отстранении от тренировочного процесса Гочи Гогричиани. Бывшая девушка обвинила футболиста в избиении, и теперь в отношении Гогричиани идёт разбирательство.

Оказывается, «Балтика» узнала о скандальном эпизоде ещё в начале месяца. Телеграм-канал «Мутко против» показал переписку между представителем клуба и избитой девушкой. Судя по ней, «Балтика» просила Кристиану не рассказывать об избиении СМИ.

Отметим, что «Балтика» на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги. Команда готовится к домашнему матчу против «Нефтехимика».