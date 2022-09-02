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Первая лига

«Арсенал» прервал неудачную серию, обыграв «Уфу»

 
02 Сентября 2022 • 17:54 Комментировать
Уфа
0:2
Арсенал Тула
окончен

Восьмой тур Первой лиги стартовал матчем команд, которые прошлый сезон провели в элитном дивизионе. «Уфа» и «Арсенал» оставили голы на заключительную четверть поединка. Кирилл Панченко вывел гостей вперед на 68-й минуте, а вскоре Максим Кайнов удвоил перевес гостей.

«Оружейники» прервали безвыигрышную серию в пять матчей и с 13 очками вышли на четвертое место. «Уфа» (8) - десятая.

Протокол игры  
Уфа0:2Арсенал Тула
  68'Панченко Кирилл (0:1)
  77'Кайнов Максим (0:2)
Кукушкин ИванНикитин Андрей ВладимировичСухов Александр 77' (Ахатов Данил ( 77') Ботака-Иобома ЭрвингПлиев Константин  26'Камилов Владислав  38'Голубев Артём 71' (Конюхов Вадим ( 71') Касинтура Эгаш  19' 62' (Жамалетдинов Тимур ( 62') Фищенко РусланКарп Кэтэлин  67' 72' (Емельянов Данила ( 72') Минаев Роман 46' (Ортис Дилан ( 46')
Запасные: Вафиев МаксимХалилов ХайдарДзантиев ОлегПогосов АртёмЧернов Алексей
Коченков АнтонГригалава ГиаНасыров ИсламжанСериков ИльяМануйлов Роман  27' 79' (Сокол Артём ( 79') Кайнов МаксимГригорян Арутюн  43' 80' (Яковлев Михаил ( 80') Панченко КириллТкачёв Сергей 70' (Янов Данила ( 70') Луценко Евгений 83' (Деспотович Джордже ( 83') Алиев Камран 70' (Хабибов Ансор ( 70')
Запасные: Большаков КириллБакалюк НикитаШамов ЕгорСтепанов ДанилАджоев ГурамСтавпец АлександрПантелеев Владислав
02 сентября.

 

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