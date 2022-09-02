«Арсенал» прервал неудачную серию, обыграв «Уфу»

Восьмой тур Первой лиги стартовал матчем команд, которые прошлый сезон провели в элитном дивизионе. «Уфа» и «Арсенал» оставили голы на заключительную четверть поединка. Кирилл Панченко вывел гостей вперед на 68-й минуте, а вскоре Максим Кайнов удвоил перевес гостей.

«Оружейники» прервали безвыигрышную серию в пять матчей и с 13 очками вышли на четвертое место. «Уфа» (8) - десятая.