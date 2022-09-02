«Арсенал» прервал неудачную серию, обыграв «Уфу»

Восьмой тур Первой лиги стартовал матчем команд, которые прошлый сезон провели в элитном дивизионе. «Уфа» и «Арсенал» оставили голы на заключительную четверть поединка. Кирилл Панченко вывел гостей вперед на 68-й минуте, а вскоре Максим Кайнов удвоил перевес гостей.
«Оружейники» прервали безвыигрышную серию в пять матчей и с 13 очками вышли на четвертое место. «Уфа» (8) - десятая.
Протокол игры
|68'Панченко Кирилл (0:1)
|77'Кайнов Максим (0:2)
Кукушкин Иван•Никитин Андрей Владимирович•Сухов Александр77' (Ахатов Данил (77') •Ботака-Иобома Эрвинг•Плиев Константин• 26'Камилов Владислав• 38'Голубев Артём71' (Конюхов Вадим (71') •Касинтура Эгаш 19'62' (Жамалетдинов Тимур (62') •Фищенко Руслан•Карп Кэтэлин 67'72' (Емельянов Данила (72') •Минаев Роман46' (Ортис Дилан (46')
Коченков Антон•Григалава Гиа•Насыров Исламжан•Сериков Илья•Мануйлов Роман 27'79' (Сокол Артём (79') •Кайнов Максим•Григорян Арутюн 43'80' (Яковлев Михаил (80') •Панченко Кирилл•Ткачёв Сергей70' (Янов Данила (70') •Луценко Евгений83' (Деспотович Джордже (83') •Алиев Камран70' (Хабибов Ансор (70')
02 сентября.
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