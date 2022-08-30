Бывший полузащитник тульского «Арсенала» и «Рубина» Зурико Давиташвили перешёл в «Бордо», сообщает пресс-служба батумского «Динамо», цвета которого футболист защищал с апреля нынешнего года.

Давиташвили перешёл в «Бордо» на правах аренды до конца текущего сезона. Напомним, ранее французский клуб из-за долгов был отправлен в третью французскую лигу, однако позже руководство шестикратного чемпиона Франции добилось права выступать во втором дивизионе.

В минувшем сезоне Давиташвили провёл в составах батумского «Динамо» и тульского «Арсенала» в общей сложности 37 матчей, забив 10 голов, а также отдав четыре результативные передачи.