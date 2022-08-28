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Первая лига

«Уфа» может сняться с Первой лиги

 
28 Августа 2022 • 00:37 Комментировать
Уфа
...
Арсенал Тула
02.09 18:00

Финансовые трудности могут вынудить «Уфу» сняться с текущего розыгрыша Первой лиги.

Главный спонсор клуба до сих пор не предоставил экономических гарантий, сообщает Sport24. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признал, что у клуба есть проблемы с финансированием, которые начались давно. Впрочем, по его словам, снятия с чемпионата можно избежать.

После семи туров Первой лиги «Уфа» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице с 8 набранными очками. В прошедшей кампании коллектив не сумел сохранить прописку в Российской премьер-лиге, заняв 14-е место и уступив затем «Оренбургу» в стыковом противостоянии.

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Уфа Первая лига
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