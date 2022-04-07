Бородюк раскритиковал судейство в матче с «Акроном»

Тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк выразил недовольство работой арбитра в поединке с тольяттинским «Акроном».

Бородюк сказал, что тренерам нельзя критиковать арбитров, но в матче с «Акроном» судейство и правда было не самого высокого качества. Наставник «чёрно-белых» отметил, что рефери совершенно не давал футболистам бороться и раздавал жёлтые карточки налево и направо. Специалист добавил, что судейство должно быть более профессиональным.

Напомним, что «Торпедо» и «Акрон» сыграли в нулевую ничью. Московский клуб всю вторую половину играл вдесятером.