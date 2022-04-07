Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Бородюк раскритиковал судейство в матче с «Акроном»

07 Апреля 2022 • 10:49 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Акрон
окончен

Тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк выразил недовольство работой арбитра в поединке с тольяттинским «Акроном».

Бородюк сказал, что тренерам нельзя критиковать арбитров, но в матче с «Акроном» судейство и правда было не самого высокого качества. Наставник «чёрно-белых» отметил, что рефери совершенно не давал футболистам бороться и раздавал жёлтые карточки налево и направо. Специалист добавил, что судейство должно быть более профессиональным.

Напомним, что «Торпедо» и «Акрон» сыграли в нулевую ничью. Московский клуб всю вторую половину играл вдесятером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк Судейство Фнл Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
10:49 · Россия. ФНЛ
Бородюк раскритиковал судейство в матче с «Акроном»
06 Апреля
21:42 · Россия. ФНЛ
Единственная безголевая ничья в туре: «Торпедо» и «Акрон» не определили сильнейшего
21:36 · Россия. ФНЛ
Хабаровский СКА одолел «Велес» в заснеженном Домодедово
20:57 · Россия. ФНЛ
Дубль Гурфова не помог «Кубани» переиграть «Томь»
20:12 · Россия. ФНЛ
«Ротор» уверенно одолел на выезде КАМАЗ
19:57 · Россия. ФНЛ
«Металлург» одержал волевую победу над «Текстильщиком»
19:45 · Россия. ФНЛ
Матч ФНЛ «Велес» - «СКА-Хабаровск» приостановлен из-за снегопада
19:18 · Россия. ФНЛ
Матч ФНЛ «Торпедо» - «Акрон» приостановлен из-за непрекращающегося снегопада
18:59 · Россия. ФНЛ
«Балтика» разгромила «Аланию» в большинстве
18:30 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» Москва — «Акрон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:30 · Россия. ФНЛ
«Велес» — «СКА-Хабаровск»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
18:00 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» переиграл «Волгарь»
17:59 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» обыграл «Факел» благодаря дублю Шитова
17:06 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» вырвал победу в Красноярске на последних минутах встречи
16:56 · Россия. ФНЛ
Дубль «Краснодара» уверенно одолел «Нефтехимик»
Все новости
Рекомендуем