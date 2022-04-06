Единственная безголевая ничья в туре: «Торпедо» и «Акрон» не определили сильнейшего

Футболисты «Торпедо» и «Акрона» не смогли выявить сильнейшего в очной встрече в Москве. Поединок завершился нулевой ничьей со счетом 0:0.

Сама встреча получилась весьма скудной на моменты, зато игра прерывалась по причине сильнейшего снегопада в российской столице. Причем было до конца не ясно, вернутся ли игроки на поле после миновавшей стихии, но работники стадиона смогли привести искусственное поле в порядок, а арбитр разрешил продолжить поединок.

В итоге за 90 минут матча соперники так и не смогли определить победителя. Зато на 45-й минуте встречи случилось удаление в составе «Торпедо». У москвичей покинул поле Иван Темников, выход которого перед матчем был под вопросом.

После этой ничьей «Торпедо» остался на втором месте, но целый ряд команд получил шанс обойти столичный клуб на финише. Не исключением является и «Акрон», у которого всего на 7 очков меньше.