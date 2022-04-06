Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Единственная безголевая ничья в туре: «Торпедо» и «Акрон» не определили сильнейшего

06 Апреля 2022 • 21:42 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Акрон
окончен

Футболисты «Торпедо» и «Акрона» не смогли выявить сильнейшего в очной встрече в Москве. Поединок завершился нулевой ничьей со счетом 0:0.

Сама встреча получилась весьма скудной на моменты, зато игра прерывалась по причине сильнейшего снегопада в российской столице. Причем было до конца не ясно, вернутся ли игроки на поле после миновавшей стихии, но работники стадиона смогли привести искусственное поле в порядок, а арбитр разрешил продолжить поединок.

В итоге за 90 минут матча соперники так и не смогли определить победителя. Зато на 45-й минуте встречи случилось удаление в составе «Торпедо». У москвичей покинул поле Иван Темников, выход которого перед матчем был под вопросом.

После этой ничьей «Торпедо» остался на втором месте, но целый ряд команд получил шанс обойти столичный клуб на финише. Не исключением является и «Акрон», у которого всего на 7 очков меньше.

Протокол игры  
Торпедо Москва 0:0Акрон
Ботнарь ВиталийТемников Иван   25'   45'Шумских АлексейКожемякин Олег   13'Померко АлексейНетфуллин РавильСултонов МухаммадПрошкин Егор   22'Полубояринов Данил  46' (Адаев Владислав (  46') Калмыков Амур  63' (Лаптев Денис (  63'   84') Лебеденко Игорь  82' (Орехов Александр (  82')
Запасные: Рязанцев АлександрСедько ПавелДорохов ЕгорЕлисеев ИльяДовбня АлександрАбдрашитов Тимур
Волков СергейРогач ИванЧистяков Никита   38'  46' (Кожедуб Святослав (  46') Савичев КонстантинКилин АнтонЗуев ИльяПалиенко МаксимСагуткин Даниил   76'Чудин Иван  78' (Гираев Карим (  78') Азаров Владимир   60'  63' (Ефремов Дмитрий (  63'   83') Базелюк Константин  78' (Бойцов Ефим (  78')
Запасные: Босов АлександрДелькин АртёмСасин ДмитрийМагомедов Алил
06 апреля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Фнл Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Енисей 1:2 Оренбург 3.35 3.15 2.25
окончен Краснодар-2 2:0 Нефтехимик
окончен Спартак-2 2:0 Факел
окончен Олимп-Долгопрудный 2:1 Волгарь
окончен Алания 0:3 Балтика
окончен Текстильщик 1:2 Металлург Липецк
окончен КАМАЗ 0:2 Ротор
окончен Велес Москва 1:2 СКА-Хабаровск
окончен Торпедо Москва 0:0 Акрон
окончен ФК Кубань 2:2 Томь
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Апреля
21:42 · Россия. ФНЛ
Единственная безголевая ничья в туре: «Торпедо» и «Акрон» не определили сильнейшего
21:36 · Россия. ФНЛ
Хабаровский СКА одолел «Велес» в заснеженном Домодедово
20:57 · Россия. ФНЛ
Дубль Гурфова не помог «Кубани» переиграть «Томь»
20:12 · Россия. ФНЛ
«Ротор» уверенно одолел на выезде КАМАЗ
19:57 · Россия. ФНЛ
«Металлург» одержал волевую победу над «Текстильщиком»
19:45 · Россия. ФНЛ
Матч ФНЛ «Велес» - «СКА-Хабаровск» приостановлен из-за снегопада
19:18 · Россия. ФНЛ
Матч ФНЛ «Торпедо» - «Акрон» приостановлен из-за непрекращающегося снегопада
18:59 · Россия. ФНЛ
«Балтика» разгромила «Аланию» в большинстве
18:30 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» Москва — «Акрон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
18:30 · Россия. ФНЛ
«Велес» — «СКА-Хабаровск»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
18:00 · Россия. ФНЛ
«Олимп-Долгопрудный» переиграл «Волгарь»
17:59 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» обыграл «Факел» благодаря дублю Шитова
17:06 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» вырвал победу в Красноярске на последних минутах встречи
16:56 · Россия. ФНЛ
Дубль «Краснодара» уверенно одолел «Нефтехимик»
16:30 · Россия. ФНЛ
«Алания» — «Балтика»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3
Все новости
Рекомендуем