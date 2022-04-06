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ФНЛ - Первый дивизион

Матч ФНЛ «Торпедо» - «Акрон» приостановлен из-за непрекращающегося снегопада

06 Апреля 2022 • 19:18 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Акрон
1-й тайм

В эти минуты в Москве проходит матч 31-го тура ФНЛ, в котором «Торпедо» принимает «Акрон».

По истечении 15 минут матча, главный арбитр встречи Ян Бобровский принял решение приостановить встречу из-за непрекращающегося снегопада.

«Торпедо» с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Акрон» с 48 очками идет на восьмой строчке.


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Идет 93 минута КАМАЗ 0:2 Ротор
прерван Велес Москва 0:0 СКА-Хабаровск 3.15 3.15 2.31
Идет 6 минута Торпедо Москва 0:0 Акрон 1.43 4.40 7.00
Идет 45 минута ФК Кубань 0:0 Томь 1.82 3.55 4.20
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