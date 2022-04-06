Матч ФНЛ «Торпедо» - «Акрон» приостановлен из-за непрекращающегося снегопада

В эти минуты в Москве проходит матч 31-го тура ФНЛ, в котором «Торпедо» принимает «Акрон».
По истечении 15 минут матча, главный арбитр встречи Ян Бобровский принял решение приостановить встречу из-за непрекращающегося снегопада.
«Торпедо» с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Акрон» с 48 очками идет на восьмой строчке.
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