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ФНЛ - Первый дивизион

Хабаровский СКА разгромил «Текстильщик» в родных стенах

26 Марта 2022 • 09:52 Комментировать
СКА-Хабаровск
4:0
Текстильщик
окончен

Хабаровский СКА разгромил на своем поле ивановский «Текстильщик» со счетом 3:0 в очередном туре ФНЛ. До перерыва дальневосточники смогли забить в ворота соперника один мяч, а после паузы довели дело до уверенно победы.

На исходе получаса игры полузащитник хабаровчан Александр Гаглоев воспользовался невнятной игрой неопытного голкипера «Текстильщика», который вышел из ворот после передачи к линии штрафной, но до мяча не добрался, чем тут же воспользовался соперник. После перерыва СКА воспользовался преимуществом на стандарте. Мартусевич выполнил подачу в штрафную соперника, а Матвийчук проиграл Денису Фомину позицию, в результате чего игрок хозяев срезал снаряд в цель.

Во второй половине матча преимущество также было на стороне «армейцев» из Хабаровска. Георгий Гогнадзе воспользовался очередной подачей партнера и головой пробил в дальний угол. Уже на 88-й минуте игры Камран Алиев после серии передач в стиле пляжного футбола получил сферу и расстрелял голкипера в ближнем бою, установив итоговый счет на табло – 4:0.

В следующем туре СКА примет на своем поле «Олимп-Долгопрудный», а «Текстильщик» отправился в гости к «Волгарю». 

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 4:0Текстильщик
(1:0) Гаглоев Александр29'   
(2:0) Фомин Денис57'   
(3:0) Гонгадзе Георгий72'   
(4:0) 88'   
Сугробов ВладимирИллой-Айет Владис-ЭммерсонФомин ДенисМануйлов Роман  77' (Денисов Александр (  77') Левицкий ДенисКвеквескири ИраклийМартусевич Максим  61' (Гащенков Михаил (  61') Цаллагов ДзамболатБарков Дмитрий  70' (Дмитриев Максим II (  70') Гаглоев Александр  69' (Алиев Камран (  69') Гонгадзе Георгий  82' (Ахмаев Саид-Али (  82')
Запасные: Тихонов МихаилЯгьяев МагомеднабиСамок СергейЛизенко ВладиславКозлов ВладимирГалимов Александр
Миронов АлександрМакушкин АлексейХрипков АндрейМатвийчук СемёнМалания ДиегоРогов Алексей  74' (Бачинский Максим (  74') Машуков Хачим  74' (Гогричиани Гоча (  74') Аванесян ТигранШведюк ИльяСтеклов Вадим  65' (Сергеев Виктор (  65') Шлёнкин Александр  65' (Гиголаев Роланд (  65')
Запасные: Хусаинов ДамирEgor VerbinСмирнов Алексей СергеевичКосицин Сергей
26 марта.

 

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26.03  13:00 Енисей ... Факел 3.30 3.20 2.22
26.03  14:00 Краснодар-2 ... Оренбург 6.00 3.90 1.54
26.03  14:00 Спартак-2 ... Металлург Липецк 1.56 4.00 5.60
26.03  14:00 Велес Москва ... Олимп-Долгопрудный 1.79 3.50 4.40
26.03  16:00 Алания ... Волгарь 1.32 5.00 8.80
26.03  16:00 КАМАЗ ... Акрон 2.24 3.00 3.40
26.03  16:00 Ротор ... Нефтехимик 3.45 3.25 2.11
26.03  17:00 ФК Кубань ... Балтика 3.55 3.30 2.06
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