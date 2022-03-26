Хабаровский СКА разгромил «Текстильщик» в родных стенах

Хабаровский СКА разгромил на своем поле ивановский «Текстильщик» со счетом 3:0 в очередном туре ФНЛ. До перерыва дальневосточники смогли забить в ворота соперника один мяч, а после паузы довели дело до уверенно победы.

На исходе получаса игры полузащитник хабаровчан Александр Гаглоев воспользовался невнятной игрой неопытного голкипера «Текстильщика», который вышел из ворот после передачи к линии штрафной, но до мяча не добрался, чем тут же воспользовался соперник. После перерыва СКА воспользовался преимуществом на стандарте. Мартусевич выполнил подачу в штрафную соперника, а Матвийчук проиграл Денису Фомину позицию, в результате чего игрок хозяев срезал снаряд в цель.

Во второй половине матча преимущество также было на стороне «армейцев» из Хабаровска. Георгий Гогнадзе воспользовался очередной подачей партнера и головой пробил в дальний угол. Уже на 88-й минуте игры Камран Алиев после серии передач в стиле пляжного футбола получил сферу и расстрелял голкипера в ближнем бою, установив итоговый счет на табло – 4:0.

В следующем туре СКА примет на своем поле «Олимп-Долгопрудный», а «Текстильщик» отправился в гости к «Волгарю».