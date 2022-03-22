Аксёнов покинул пост главного тренера «Текстильщика»

Главный тренер «Текстильщика» Андрей Аксёнов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба из Иваново.

Специалист возглавил «Текстильщик» в октябре прошлого года. Под его руководством команда одержала всего одну победу в 11 встречах. И после 28 туров идёт последней в турнирной таблице ФНЛ. Ранее Аксёнов возглавлял молодёжную команду ЦСКА.

«Последние результаты команды не оправдали ожиданий, поэтому считаю правильным взять ответственность на себя. Искренне верю, что так будет лучше для клуба», — приводит слова Аксёнова пресс-служба «Текстильщика».