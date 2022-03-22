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ФНЛ - Первый дивизион

Аксёнов покинул пост главного тренера «Текстильщика»

22 Марта 2022 • 13:42 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Текстильщик
26.03 08:00

Главный тренер «Текстильщика» Андрей Аксёнов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба из Иваново.

Специалист возглавил «Текстильщик» в октябре прошлого года. Под его руководством команда одержала всего одну победу в 11 встречах. И после 28 туров идёт последней в турнирной таблице ФНЛ. Ранее Аксёнов возглавлял молодёжную команду ЦСКА.

«Последние результаты команды не оправдали ожиданий, поэтому считаю правильным взять ответственность на себя. Искренне верю, что так будет лучше для клуба», — приводит слова Аксёнова пресс-служба «Текстильщика».

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Андрей Аксёнов
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СКА-ХАБАРОВСК ТЕКСТИЛЬЩИК
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