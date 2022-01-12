«Оренбург» отправил двух футболистов в Таганрог

«Оренбург» объявил о переходе двух своих футболистов в «Форте» из Таганрога.

Из «Оренбурга» в «Форте» на правах свободного агента отправился полузащитник Давид Бидловский. Также в команду из Таганрога, но уже на правах аренды отправился молодой опорный полузащитник Евгений Болотов, сообщает официальный сайт «Оренбурга».

В нынешнем сезоне Евгений Болотов провёл за основной состав «Оренбурга» во всех турнирах лишь два матча, при этом он каждый раз выходил в самой концовке встречи. На его счету лишь девять игровых минут. А вот за вторую команду «Оренбурга», которая, как и «Форте» играет в ФНЛ-2, Болотов провёл десять матчей, где забил два гола и отметился одной голевой передачей.

Давид Бидловский в свою очередь за основной состав «Оренбурга» провёл во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действиями. За вторую команду «Оренбурга» в ФНЛ-2 Бидловский провёл пять матчей, где забил один гол и отметился двумя голевыми передачами.

Напоминаем, что «Форте» играет в ФНЛ-2 в группе 1. После 17 матчей на счету команды из Таганрога 36 очков, от первого места отставание составляет восемь очков, но у «Форте» также есть матч в запасе.