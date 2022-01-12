Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

«Оренбург» отправил двух футболистов в Таганрог

12 Января 2022 • 04:00 Комментировать
Нефтехимик
...
Оренбург
06.03 18:00

«Оренбург» объявил о переходе двух своих футболистов в «Форте» из Таганрога.

Из «Оренбурга» в «Форте» на правах свободного агента отправился полузащитник Давид Бидловский. Также в команду из Таганрога, но уже на правах аренды отправился молодой опорный полузащитник Евгений Болотов, сообщает официальный сайт «Оренбурга».

В нынешнем сезоне Евгений Болотов провёл за основной состав «Оренбурга» во всех турнирах лишь два матча, при этом он каждый раз выходил в самой концовке встречи. На его счету лишь девять игровых минут. А вот за вторую команду «Оренбурга», которая, как и «Форте» играет в ФНЛ-2, Болотов провёл десять матчей, где забил два гола и отметился одной голевой передачей.

Давид Бидловский в свою очередь за основной состав «Оренбурга» провёл во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действиями. За вторую команду «Оренбурга» в ФНЛ-2 Бидловский провёл пять матчей, где забил один гол и отметился двумя голевыми передачами.

Напоминаем, что «Форте» играет в ФНЛ-2 в группе 1. После 17 матчей на счету команды из Таганрога 36 очков, от первого места отставание составляет восемь очков, но у «Форте» также есть матч в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
НЕФТЕХИМИК ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
04:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» отправил двух футболистов в Таганрог
03:42 · Россия. ФНЛ
«Текстильщик» попрощался с Рудаковым
11 Января
04:06 · Россия. ФНЛ
Визнович покинул липецкий «Металлург» и стал свободным агентом
03:39 · Россия. ФНЛ
Обивалин покинул ивановский «Текстильщик»
01:21 · Россия. ФНЛ
Сухина стал начальником воронежского «Факела»
29 Декабря
21:19 · Россия. ФНЛ
​ФНЛ показала фрагмент из «Один дома», эмоциональный Гогниев «сыграл» роль 1 видео
27 Декабря
13:11 · Россия. ФНЛ
Евсеев: «К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты» 1
24 Декабря
13:23 · Россия. ФНЛ
Букмекерская компания PIN-UP.RU и ФК «Шинник» стали партнерами
20 Декабря
11:14 · Россия. ФНЛ
Российский миллиардер хочет купить «Торпедо»
06 Декабря
14:07 · Россия. ФНЛ
​«Ротор» объявил имя главного тренера официально
03 Декабря
11:22 · Россия. ФНЛ
​Свинов, который близок к переходу в «Спартак», победил в номинации «гений ноября» в ФНЛ 3
02 Декабря
07:54 · Россия. ФНЛ
Воронежский «Факел» может вернуться в элиту российского футбола спустя 20 лет 1
27 Ноября
20:02 · Россия. ФНЛ
«Балтика» с «КАМАЗом» не забивали в последнем матче ФНЛ в 2021 году
17:57 · Россия. ФНЛ
«Алания», «Олимп» и «Краснодар-2» завершили год победами
16:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург», «Факел», «Торпедо» и «Спартак-2» завершили год победами
Все новости
Рекомендуем