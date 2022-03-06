Лидер ФНЛ «Оренбург» провалил концовку матча в Нижнекамске и уехал домой ни с чем

Лидер футбольной национальной лиги «Оренбург» неудачно вступил в весеннюю часть сезона после затяжного зимнего перерыва. В матче 26-го тура первенства оренбуржцы проиграли в Нижнекамске местному «Нефтехимику» (1:2).
Стоит отметить, что первый тайм был выигран «Оренбургом» с минимальным счётом 1:0, благодаря голу Обухова. Однако в последнюю десятиминутку матча «Нефтехимик» сумел перевернуть всё с ног на голову, благодаря голам Галиулина и Терехова.
Протокол игры
|45'Обухов Владимир (0:1)
|(1:1) Галиулин Вагиз82'
|(2:1) Терехов Антон90'
Голубев Андрей•Калугин Никита 23' 74' (Бердников Алексей ( 74') •Шоркин Максим•Ширяев Максим•Котов Павел 28' 74' (Ситдиков Марат ( 74') •Талалай Денис • 38'Хубаев Давид•Пруцев Егор•Котик Артём 65' 73' (Терехов Антон ( 73') •Уридия Мераби•Галиулин Вагиз
Гошев Евгений•Сиваков Михаил•Малых Андрей•Гойкович Ренато•Корян Аршак 15' 60' (Титков Николай ( 60') •Миронов Алексей • 24'Капленко Кирилл•Ковалёв Юрий 85' (Прудников Николай ( 85') •Печенин Кирилл 26' 75' (Ойеволе Адессойе ( 75' ) • 88'Обухов Владимир 85' (Фамейе Джоэль ( 85') •Эктов Александр 90'
06 марта.
Несмотря на неудачу, «Оренбург» сохраняет за собой лидерство в ФНЛ, однако отрыв от идущего вторым воронежского «Факела» может сократиться до одного очка. «Нефтехимик» вышел на чистое пятое место в турнирной таблице.