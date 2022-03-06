Лидер ФНЛ «Оренбург» провалил концовку матча в Нижнекамске и уехал домой ни с чем

Лидер футбольной национальной лиги «Оренбург» неудачно вступил в весеннюю часть сезона после затяжного зимнего перерыва. В матче 26-го тура первенства оренбуржцы проиграли в Нижнекамске местному «Нефтехимику» (1:2).

Стоит отметить, что первый тайм был выигран «Оренбургом» с минимальным счётом 1:0, благодаря голу Обухова. Однако в последнюю десятиминутку матча «Нефтехимик» сумел перевернуть всё с ног на голову, благодаря голам Галиулина и Терехова.

Несмотря на неудачу, «Оренбург» сохраняет за собой лидерство в ФНЛ, однако отрыв от идущего вторым воронежского «Факела» может сократиться до одного очка. «Нефтехимик» вышел на чистое пятое место в турнирной таблице.