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ФНЛ - Первый дивизион

Лидер ФНЛ «Оренбург» провалил концовку матча в Нижнекамске и уехал домой ни с чем

06 Марта 2022 • 18:05 Комментировать
Нефтехимик
2:1
Оренбург
окончен

Лидер футбольной национальной лиги «Оренбург» неудачно вступил в весеннюю часть сезона после затяжного зимнего перерыва. В матче 26-го тура первенства оренбуржцы проиграли в Нижнекамске местному «Нефтехимику» (1:2).

Стоит отметить, что первый тайм был выигран «Оренбургом» с минимальным счётом 1:0, благодаря голу Обухова. Однако в последнюю десятиминутку матча «Нефтехимик» сумел перевернуть всё с ног на голову, благодаря голам Галиулина и Терехова.

Протокол игры  
Нефтехимик 2:1Оренбург
  45'Обухов Владимир (0:1)
(1:1) Галиулин Вагиз82'   
(2:1) Терехов Антон90'   
Голубев АндрейКалугин Никита   23'  74' (Бердников Алексей (  74') Шоркин МаксимШиряев МаксимКотов Павел   28'  74' (Ситдиков Марат (  74') Талалай Денис   38'Хубаев ДавидПруцев ЕгорКотик Артём   65'  73' (Терехов Антон (  73') Уридия МерабиГалиулин Вагиз
Запасные: Данилин Максим АлексеевичКеваев ГригорийИсупов ВячеславБаранов ПавелШарифуллин Линар
Гошев ЕвгенийСиваков МихаилМалых АндрейГойкович РенатоКорян Аршак   15'  60' (Титков Николай (  60') Миронов Алексей   24'Капленко КириллКовалёв Юрий  85' (Прудников Николай (  85') Печенин Кирилл   26'  75' (Ойеволе Адессойе (  75'   88') Обухов Владимир  85' (Фамейе Джоэль (  85') Эктов Александр   90'
Запасные: Шаболин АртёмКеняйкин АлексейСычевой ВладимирСысуев НиколайПолуяхтов ВладимирСтаматов Матео
06 марта.

Несмотря на неудачу, «Оренбург» сохраняет за собой лидерство в ФНЛ, однако отрыв от идущего вторым воронежского «Факела» может сократиться до одного очка. «Нефтехимик» вышел на чистое пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Оренбург
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окончен Олимп-Долгопрудный 1:4 Спартак-2
окончен Акрон 1:1 Велес Москва
окончен Текстильщик 0:4 Алания
окончен Нефтехимик 2:1 Оренбург
окончен Волгарь 2:3 Енисей 3.55 3.45 2.07
окончен ФК Кубань 1:0 СКА-Хабаровск
07.03  14:00 Ротор ... Томь 2.18 3.15 3.45
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Сегодня, 06 Марта
18:05 · Россия. ФНЛ
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