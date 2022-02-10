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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» сослал двух игроков в «Оренбург»

10 Февраля 2022 • 22:54 Комментировать
Нефтехимик
...
Оренбург
06.03 18:00

Питерский «Зенит» объявил о сделке с «Оренбургом», в рамках которой защитники Данила Хотулёв и Дмитрий Васильев остаток сезона проведут в «Оренбурге». Речь идет об арендном соглашении, условия которого не уточняются, кроме сроков - до конца сезона 2022/2023, то есть на полтора года.

Впрочем, как уточняет пресс-служба чемпионов России, «Зенит» сохранил за собой право досрочного возвращения игроков в ходе трансферных окон, если на то возникнет необходимость.

«Зенит» лидирует в чемпионате России после восемнадцати туров, питерский клуб опережает на два очка московское «Динамо». «Оренбург» выступает в ФНЛ и в настоящий момент лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Васильев Данила Хотулев
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НЕФТЕХИМИК ОРЕНБУРГ
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