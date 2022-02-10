«Зенит» сослал двух игроков в «Оренбург»

Питерский «Зенит» объявил о сделке с «Оренбургом», в рамках которой защитники Данила Хотулёв и Дмитрий Васильев остаток сезона проведут в «Оренбурге». Речь идет об арендном соглашении, условия которого не уточняются, кроме сроков - до конца сезона 2022/2023, то есть на полтора года.

Впрочем, как уточняет пресс-служба чемпионов России, «Зенит» сохранил за собой право досрочного возвращения игроков в ходе трансферных окон, если на то возникнет необходимость.

«Зенит» лидирует в чемпионате России после восемнадцати туров, питерский клуб опережает на два очка московское «Динамо». «Оренбург» выступает в ФНЛ и в настоящий момент лидирует в турнирной таблице.