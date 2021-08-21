Директор «Енисея» негативно высказался о судействе в матче против «СКА-Хабаровска»

Руководство «Енисея» осталось недовольно работой арбитра Яна Бобровского во время матча седьмого тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска», который закончился драматическим образом в пользу соперника. Стоит отметить, что «Енисей» доигрывал поединок вдевятером, а также в их ворота был назначен 11-метровый.

Клуб уже выразил претензии в сторону судьи, а своим личным мнением «Спорт-Экспрессу» по поводу случившегося поделился директор Алексей Ивахов. Он считает, что рефери намерено делал все для того, чтобы «Енисей» проиграл данное противостояние. По его словам, подобное предвзятое судейство вредит российскому футболу, убивая всю стратегию развития.

«Тяжело играть вдевятером против четырнадцати, учитывая, что за «Хабаровск» были еще арбитры. Сейчас мы будем подавать протест, показывать видеонарезки, защищать свой клуб», - прокомментировал Ивахов. Также директор подчеркнул, что Бобровский по-разному трактовал идентичные моменты по ходу матча, а победный гол был забит аж на шестой компенсированной минуте.