Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 139 Комментарии
Россия. ФНЛ

Директор «Енисея» негативно высказался о судействе в матче против «СКА-Хабаровска»

21 Августа 2021 • 13:59 Комментировать
СКА-Хабаровск
4:3
Енисей
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Руководство «Енисея» осталось недовольно работой арбитра Яна Бобровского во время матча седьмого тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска», который закончился драматическим образом в пользу соперника. Стоит отметить, что «Енисей» доигрывал поединок вдевятером, а также в их ворота был назначен 11-метровый.

Клуб уже выразил претензии в сторону судьи, а своим личным мнением «Спорт-Экспрессу» по поводу случившегося поделился директор Алексей Ивахов. Он считает, что рефери намерено делал все для того, чтобы «Енисей» проиграл данное противостояние. По его словам, подобное предвзятое судейство вредит российскому футболу, убивая всю стратегию развития.

«Тяжело играть вдевятером против четырнадцати, учитывая, что за «Хабаровск» были еще арбитры. Сейчас мы будем подавать протест, показывать видеонарезки, защищать свой клуб», - прокомментировал Ивахов. Также директор подчеркнул, что Бобровский по-разному трактовал идентичные моменты по ходу матча, а победный гол был забит аж на шестой компенсированной минуте. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фнл Енисей СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен СКА-Хабаровск 4:3 Енисей 2 3.45 3.9
21.08  16:00 Нефтехимик ... Томь
21.08  17:00 КАМАЗ ... Балтика
21.08  17:00 Велес Москва ... Алания
21.08  17:00 Металлург Липецк ... Краснодар-2
21.08  18:00 Волгарь ... Торпедо Москва
21.08  18:00 Оренбург ... Акрон 1.52 4.05 6.9
21.08  18:00 Факел ... Ротор
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
13:59 · Россия. ФНЛ
Директор «Енисея» негативно высказался о судействе в матче против «СКА-Хабаровска»
13:49 · Россия. ФНЛ
«Енисей» назвал арбитра Бобровского новичком «СКА-Хабаровска»
10:01 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» совершил невероятный камбэк в матче с «Енисеем»
20 Августа
22:30 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Хабаровск и Владивосток – самые сложные города»
12:13 · Россия. ФНЛ
Сын Тихонова стал футболистом «СКА-Хабаровска» официально
19 Августа
20:24 · Россия. ФНЛ
Бывший нападающий «Спартака» продолжит карьеру в Казахстане
12:43 · Россия. ФНЛ
КДК оштрафовал «Знамя Труда» на миллион рублей и снял с клуба три очка
18 Августа
22:43 · Россия. ФНЛ
Точилин стал главным тренером «Кубани»
11:09 · Россия. ФНЛ
Тарасов показал последствия тренировок в клубе ФНЛ
15 Августа
20:25 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» на 90-й минуте дожал «Аланию» 1
10:27 · Россия. ФНЛ
Главный тренер «Краснодара-2» допустил, что Манелов заменит Месси в «Барселоне» 2
14 Августа
20:58 · Россия. ФНЛ
«Ротор» и «Балтика» в пятый раз в сезоне сыграли вничью, первая победа «Кубани»
20:10 · Россия. ФНЛ
«Факел» неожиданно разгромлен «Нефтехимиком»
19:03 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» и «КамАЗ» добились побед
15:08 · Россия. ФНЛ
«Енисей» вырвал победу в матче с «Олимпом» в формате 10 на 10 1
Все новости
Рекомендуем
 