«Енисей» назвал арбитра Бобровского новичком «СКА-Хабаровска»

Сегодня, 21 августа, состоялся поединок седьмого тура первенства ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Енисеем». Встреча завершилась поражением гостей из Красноярска со счетом 3:4. После окончания встречи в официальном твиттер-аккаунте «Енисея» был опубликован эмоциональный пост, посвященный работе главного рефери матча Яна Бобровского.

«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу. Новичок команды Ян Бобровский сделал покер. Покер на справедливость и честную спортивную борьбу», - говорится в публикации красноярского клуба.

По ходу встречи гостевая команда выигрывала с разницей в два гола, однако затем главный арбитр удалил двух футболистов «Енисея». Вдевятером коллектив не смог зацепиться за очки, потерпев досадное поражение со счетом 3:4.