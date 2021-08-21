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Россия. ФНЛ

«Енисей» назвал арбитра Бобровского новичком «СКА-Хабаровска»

21 Августа 2021 • 13:49 Комментировать
СКА-Хабаровск
4:3
Енисей
окончен
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Сегодня, 21 августа, состоялся поединок седьмого тура первенства ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Енисеем». Встреча завершилась поражением гостей из Красноярска со счетом 3:4. После окончания встречи в официальном твиттер-аккаунте «Енисея» был опубликован эмоциональный пост, посвященный работе главного рефери матча Яна Бобровского.

«СКА-Хабаровск» одержал волевую победу. Новичок команды Ян Бобровский сделал покер. Покер на справедливость и честную спортивную борьбу», - говорится в публикации красноярского клуба.

По ходу встречи гостевая команда выигрывала с разницей в два гола, однако затем главный арбитр удалил двух футболистов «Енисея». Вдевятером коллектив не смог зацепиться за очки, потерпев досадное поражение со счетом 3:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Енисей Ян Бобровский СКА-Хабаровск
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окончен СКА-Хабаровск 4:3 Енисей 2 3.45 3.9
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