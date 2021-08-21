«СКА-Хабаровск» совершил невероятный камбэк в матче с «Енисеем»

В рамках седьмого тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал красноярский «Енисей». Встреча выдалась богатой на голы и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.
Стоит отметить, что гости дважды лидировали с преимуществом в два мяча, однако по итогу остались ни с чем. В концовке встречи хозяева смогли забить три гола, подарив своим болельщикам фантастический камбэк.
Добавим, что гости заканчивали встречу вдевятером. Удаления схлопотали Анзор Саная и Александр Надольский.
Протокол игры
|СКА-Хабаровск
|4:3
|Енисей
|28' Раздорских Никита (0:1)
|44' Кичин Валерий (0:2)
|(1:2) Караев Давид 69'
|81' Зотов Александр (1:3)
|(2:3) Караев Давид 84'
|(4:3) Грачёв Глеб 90'
|(3:3) Гонгадзе Георгий 90'
Сугробов Владимир • Литвин Дмитрий • Грачёв Глеб • Фомин Денис 2' 71' ( Брагин Владислав ( 71') • Смирнов Александр 17' 35' ( Тихонов Михаил ( 35') • Мануйлов Роман 46' ( Носов Александр ( 46') • Квеквескири Ираклий 65' ( Гонгадзе Георгий ( 65') • Мартусевич Максим 46' ( Кольцов Виталий ( 46') • Барков Дмитрий • 62'Галимов Александр • Караев Давид
Запасные: Самок Сергей • Лизенко Владислав • Магомедов Мутаалим • Никифоров Владислав • Воронков Ярослав • Батютин Андрей • Першин Юрий
Ребров Дмитрий • 52'Марков Николай • Феррейра Херман • 90'Лапшов Иван • Кичин Валерий • Раздорских Никита 52' ( Надольский Александр ( 52' 64' ) • 66'Скворцов Алексей 63' ( Сухомлинов Максим ( 63') • Ланин Олег • Зотов Александр • 69'Иванов Егор 68' 78' ( Чибисов Сергей ( 78') • Саная Анзор 32' 45'
Запасные: Ломакин Александр • Канаплин Александр • Рукас Андрюс • Лаук Максим • Опарин Михаил • Комков Михаил
21 августа.