«СКА-Хабаровск» совершил невероятный камбэк в матче с «Енисеем»

В рамках седьмого тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал красноярский «Енисей». Встреча выдалась богатой на голы и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Стоит отметить, что гости дважды лидировали с преимуществом в два мяча, однако по итогу остались ни с чем. В концовке встречи хозяева смогли забить три гола, подарив своим болельщикам фантастический камбэк.

Добавим, что гости заканчивали встречу вдевятером. Удаления схлопотали Анзор Саная и Александр Надольский.