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Россия. ФНЛ

«СКА-Хабаровск» совершил невероятный камбэк в матче с «Енисеем»

21 Августа 2021 • 10:01 Комментировать
СКА-Хабаровск
4:3
Енисей
окончен
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В рамках седьмого тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал красноярский «Енисей». Встреча выдалась богатой на голы и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Стоит отметить, что гости дважды лидировали с преимуществом в два мяча, однако по итогу остались ни с чем. В концовке встречи хозяева смогли забить три гола, подарив своим болельщикам фантастический камбэк.

Добавим, что гости заканчивали встречу вдевятером. Удаления схлопотали Анзор Саная и Александр Надольский.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 4:3 Енисей
    28' Раздорских Никита (0:1)
    44' Кичин Валерий (0:2)
(1:2) Караев Давид 69'    
    81' Зотов Александр (1:3)
(2:3) Караев Давид 84'    
(4:3) Грачёв Глеб 90'    
(3:3) Гонгадзе Георгий 90'    
Сугробов Владимир Литвин Дмитрий Грачёв Глеб Фомин Денис   2'   71' (Брагин Владислав (   71') Смирнов Александр   17'   35' (Тихонов Михаил (   35') Мануйлов Роман   46' (Носов Александр (   46') Квеквескири Ираклий   65' (Гонгадзе Георгий (   65') Мартусевич Максим   46' (Кольцов Виталий (   46') Барков Дмитрий   62' Галимов Александр Караев Давид
Запасные: Самок Сергей Лизенко Владислав Магомедов Мутаалим Никифоров Владислав Воронков Ярослав Батютин Андрей Першин Юрий
Ребров Дмитрий   52' Марков Николай Феррейра Херман   90' Лапшов Иван Кичин Валерий Раздорских Никита   52' (Надольский Александр (   52'   64'   66') Скворцов Алексей   63' (Сухомлинов Максим (   63') Ланин Олег Зотов Александр   69' Иванов Егор   68'   78' (Чибисов Сергей (   78') Саная Анзор   32'   45'
Запасные: Ломакин Александр Канаплин Александр Рукас Андрюс Лаук Максим Опарин Михаил Комков Михаил
21 августа.

 

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Енисей СКА-Хабаровск
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окончен СКА-Хабаровск 4:3 Енисей 2 3.45 3.9
21.08  16:00 Нефтехимик ... Томь
21.08  17:00 КАМАЗ ... Балтика
21.08  17:00 Велес Москва ... Алания
21.08  17:00 Металлург Липецк ... Краснодар-2
21.08  18:00 Волгарь ... Торпедо Москва
21.08  18:00 Оренбург ... Акрон 1.52 4.05 6.8
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10:01 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» совершил невероятный камбэк в матче с «Енисеем»
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